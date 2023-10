Auswärts-Marathon: Paderborn sieht in Freiburg "einmalige Chance"

Beim Pokalspiel in Freiburg beginnt für den SC Paderborn eine Auswärts-Serie. Trainer Lukas Kwasniok lobt den Gegner, sieht aber auch eine kleine Chance.

Am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für Paderborn eine große Aufgabe in der 2. Runde im DFB-Pokal beim Bundesligist SC Freiburg bevor. Für Kwasniok einerseits eine "kleinen Chance", auf der anderen Seite eine "einmaligen Chance". "Wenn ein Verein in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat, dann der SC Freiburg", lobt der 42-Jährige den kommenden Gegner, der "alle Facetten des Spiels" beherrsche.

Obwohl man als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Tabellenachten der Bundesliga gehen wird, wolle der SCP die Partie nach Möglichkeit "so lange wie möglich offen halten." Man müsse - wie im Pokalduell eines Bundesligisten mit einem unterklassigen Verein immer - darauf hoffen, dass der Gegner "einen nicht so gut Tag erwischt und wir einen ganz Besonderen."

Personell wird Kwasniok einige Wechsel vornehmen. Torwart Pelle Boevink wird zu seinem Pflichtspiel-Debüt im SCP-Trikot kommen. Kai Klefisch wird den angeschlagenen Mattes Hansen (Schlag auf die Wade) im Mittelfeld ersetzen. Maximilian Rohr könne in den Kader rutschen, Jannis Heuer und Kimberly Ezekwem dagegen seien in Freiburg keine Optionen.

Für Paderborn wird das Pokalspiel in Freiburg der zweite von drei Auftritten in der Fremde während der englischen Woche sein. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der SCP am 12. Spieltag in Liga drei in Karlsruhe. Ein Programm, das für Kwasniok "absolut machbar" sei.