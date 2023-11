Ausverkauftes Haus: Inter-Heimspiel wohl der letzte Strohhalm für Salzburg

Red Bull Salzburg will am Mittwoch gegen Inter Mailand die Chance auf ein Weiterkommen am Leben halten. Sollte das Spiel verloren gehen, könnten nicht nur die Hoffnungen auf ein Achtelfinale begraben werden, sondern auch einige Negativrekorde in der Königsklasse eingestellt werden.

Zwei Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand meldet Red Bull Salzburg ein ausverkauftes Haus. 30.071 Zuschauer werden am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei sein, wenn der italienische Meister in der Red Bull Arena gastiert. Damit sind die Mozartstädter erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft. Weder in den nationalen Bewerben noch im ersten Heimspiel in der Königsklasse war das Stadion voll. Gegen Real Sociedad waren gut 28.000 Fans dabei.

Das Spiel gegen Inter Mailand ist für Salzburg im Hinblick auf ein Weiterkommen so etwas wie der letzte Strohhalm. Möchte man die Chance auf ein mögliches Achtelfinale am Leben halten, benötigen die "Bullen" dringend Punkte. Denn: Geht man auch im zweiten Duell mit Inter leer aus und Real Sociedad entscheidet zuvor das Heimspiel gegen Benfica für sich, wäre ein Aufstieg rechnerisch nicht mehr möglich. Dann bliebe den Mozartstädtern lediglich die Möglichkeit, als Tabellendritter in die Europa League zu "übersiedeln".

Rechenspiele werden allerdings in Salzburg nicht an der Tagesordnung stehen, vielmehr wird man alles daransetzen, eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel in Mailand vor zwei Wochen auf den Platz zu bringen. "Wir haben es in Mailand auf eine gute Art und Weise hingebracht. Am Ende haben wir uns nicht mit Punkten belohnt. Wir wollen es am Mittwoch schon ein Stück weit drehen, dass wir effizient sind und auch was mitnehmen. Das ist das klare Ziel", erklärte Trainer Gerhard Struber bei "Sky" und meinte: "Die Vorfreude überwiegt natürlich wieder, zuhause ein ganz großes Spiel zu haben vor vielen Zuschauern. Am Ende müssen viele Dinge zusammenpassen. Das wissen wir."

Auch Tormann Alexander Schlager weiß, dass für Salzburg sehr viel, wenn nicht alles passen muss, um ein Kaliber wie Inter Mailand besiegen zu können: "Wir brauchen einen perfekten Tag, um sie zu schlagen. Wir wollen natürlich zuhause vor unseren Fans die Punkte in Salzburg lassen, aber wir wissen auch, dass wir in allen Phasen auf einem perfekt hohen Level agieren müssen. Wir werden uns gut drauf vorbereiten und schauen, dass wir am Mittwoch alles raushauen, was in uns steckt."

Eine neuerliche Pleite gegen Inter hätte nicht nur das Verpassen der K.o.-Phase der Königsklasse zur Folge, sondern würde auch einige Negativ-Rekorde bedeuten. Drei Champions-League-Spiele in Serie hat der österreischische Meister erst einmal verloren, im Oktober bzw. November 2020 unter Jesse March. Ebenso hat Salzburg in diesem Wettbewerb noch nie drei Heimspiele in Folge verloren. Nach einem 1:2 gegen Chelsea in der Vorsaison und dem 0:2 gegen Sociedad wäre es die dritte Heim-Niederlage am Stück. Positiv darf die Salzburger allerdings die Heim-Bilanz gegen italienische Klubs im Europacup stimmen. Nur eines der letzten sieben Spiele im eigenen Stadion gegen italienische Vertreter wurde verloren, gleich vier davon konnte man gewinnen.