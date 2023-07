Ausverkauf nach Saudi-Arabien? Chancen und Risiken zum Vorstoß aus der Wüste

Diesen Donnerstag ist wieder eSport-Tag! Host Christian Gürnth bespricht mit seinen Gästen das eSport-Engagement von Saudi-Arabien - Chancen und Risiken werden abgewogen. Wie ist der Vorstoß aus der Wüste einzuordnen?

Mit Gamers8 ist Saudi-Arabien gerade Austragungsort eines der größten eSport-Events aller Zeiten geworden - inklusive 45 Millionen US-Dollar als Preisgeld. Drei dieser Millionen flossen an die Teilnehmer der FIFAe-Weltmeisterschaften, die nach kommunikativen Eiertanz ebenfalls in den Wüstenstaat gingen. Gerade das lange Zögern der FIFA hinsichtlich der Verkündung haben Fragen aufgeworfen.

Mit der Übernahme von ESL und FACEIT für rund 1,5 Milliarden US-Dollar durch die saudi-arabische Savvy Gaming Group hatte das Königreich schon Anfang 2022 für Aufsehen gesorgt. Inzwischen soll der Public Investment Fund (PIF) unterschiedlich große Anteile an unter anderem Activision Blizzard, Electronic Arts (EA) und Nintendo besitzen. Für 2024 ist ein 500-Millionen-Projekt geplant: In der Hauptstadt Riad soll eine eigene eSport-Stadt entstehen. Saudi-Arabien ist im Sektor Gaming und eSport also auf dem Vormarsch.

Angesichts der viel kritisierten Menschrechtslage im Land werden im Zuge der massiven Investitionen immer öfter Vorwürfe des Sportswashing - und nun auch des eSportswashing - auf. Sind die Kooperationen und Geldflüsse moralisch vertretbar oder macht man sich schuldig, Teil einer kalkulierten PR-Maschinerie zu sein? Welche Chancen und Risiken bietet das saudi-arabischen Engagement?

FIFA-Coach und wissenschaftliche Expertise

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat sich Host Christian Gürnth für den neuen kicker eSport Talk eine illustre Gästerunde eingeladen. Lukas Hennig ist langjähriger FIFA-Coach, er kennt die Szene rund um den virtuellen Ball wie kaum ein Zweiter. Prof. Dr. Tobias Scholz doziert sogar über den eSport. Er ist zudem Chief Scientific Officer bei metagame sowie Founding Chairman des Esports Research Network. Unterstützt werden sie von kicker-eSport-Redakteur Niklas Aßfalg.

Schreibt eure Meinung zum Thema gerne in den Chat, diskutiert mit oder stellt eure eigenen Fragen. Los geht's am heutigen Donnerstag um 19:30 Uhr hier auf unserer Seite oder direkt auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport - wo ihr natürlich herzlich willkommen seid!

