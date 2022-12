Austritt aus UEFA? Russischer Fußballverband erwägt Wechsel nach Asien

Der russische Fußballverband berät am Freitag über einen möglichen Austritt aus der UEFA und einen Wechsel zur Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC).

Wie die russische Nachrichtenagentur "Tass" berichtet, erwägt die russische Föderation einen Austritt aus der UEFA. Demzufolge sollen noch am Freitag Beratungen stattfinden. Grund für die Erwägungen sei die Entscheidung des europäischen Verbands sowie der FIFA vom 28. Februar, wonach russische Vereine und die Nationalmannschaft "wegen der Lage in der Ukraine von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen wurden", heißt es in dem Bericht.



Mit der Entscheidung wurde Russland von den Playoff-Spielen um die WM 2022 ausgeschlossen, auch bei der Auslosung für die Europameisterschaft 2024 war das Land nicht dabei. Die Nationalmannschaft hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine drei Freundschaftsspiele absolviert: Gegen Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Alle drei ehemaligen Sowjetrepubliken gehören dem AFC an.

Moskau erhofft sich von einem Übertritt einerseits wieder mehr Wettkampfpraxis für seine Fußball-Mannschaften, andererseits soll ein solcher Schritt demonstrieren, dass Russland politisch nicht isoliert ist.