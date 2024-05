Austrias Woche der Wahrheit: St. Anna vor der Brust, Derby im Hinterkopf

Die Wiener Austria steht vor dem Cup-Spiel gegen St. Anna am Aigen mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg gegen den Regionalligisten ist vor dem Derby gegen Rapid Pflicht.

Die Wiener Austria befindet sich früh in der Saison in einer handfesten Krise: Seit dem zweiten Spieltag warten die "Veilchen" in der österreichischen Bundesliga auf einen Sieg, mit fünf Punkten aus den ersten acht Spielen liegt die Elf von Michael Wimmer nur auf dem zehnten Rang. Den jüngsten Rückschlag musste die Austria am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Auswärtsniederlage in Altach hinnehmen. "Wir haben versucht, die Köpfe, die natürlich unten waren, wieder hochzubekommen", kündigte Wimmer in einer Aussendung vor dem ÖFB-Cup-Zweitrundenduell bei St. Anna am Aigen (Mittwoch, 18.30 Uhr) an.

"Wir wollen diese Woche als neue Chance sehen und werden am Mittwoch alles reinwerfen, um eine Runde weiterzukommen", führte Wimmer weiter aus. Ein Sieg gegen den Regionalligisten ist für den deutschen Cheftrainer fast schon Pflicht, will er am Verteilerkreis nicht noch mehr unter Druck geraten. Wohl auch daher wolle der 43-Jährige die Cup-Partie "auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter" nehmen. Und: "Es ist der kürzeste Weg in den internationalen Bewerb und zu einem Titel, das haben wir vor Augen."

Richtungsweisendes Spiel am Sonntag

Der FAK-Trainer steht angesichts der "sehr wichtigen Woche" (O-Ton Wimmer) am Mittwoch aber auch vor einem Balanceakt. Denn nur vier Tage nach dem Pokal-Spiel kommt es in Favoriten zum 341. Wiener Derby gegen den SK Rapid (17 Uhr, LIVE! bei kicker). Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf den ebenfalls alles andere als gut gestarteten Erzrivalen bereits acht Zähler betragen. "Das Spiel am Sonntag ist für den gesamten Verein extrem wichtig und natürlich präsent, das spürt man", erklärte Wimmer.

Daher werde er "je nach Belastung und Fitnesszustand entscheiden, ob ein Spieler vor dem Derby eine Pause bekommt". Fix ausfallen werden am Mittwoch Tin Plavotic, Ziad El Sheiwi, Marko Raguz und Florian Wustinger. Lucas Galvao, der in Altach in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, ist in St. Anna hingegen spielberechtigt und muss erst im Derby auf der Tribüne Platz nehmen. Anders gestaltet sich die Lage bei Co-Trainer Ahmet Koç, der seine Rot-Sperre im Cup absitzen muss.