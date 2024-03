Austrias klares Ziel: Nun über Umwege in den Europacup

Trotz 27 Punkte aus den vergangenen 13 Spielen verpasste die Wiener Austria als Tabellensiebter hauchdünn den Sprung in das obere Play-off und wird das letzte Saisondrittel in der Qualifikationsgruppe verbringen. Dort hat man nach dem verarbeiten Frust über das Verpassen der Top Sechs nun ganz klar Platz eins im Visier.

Michael Wimmer hat in der Qualifikationsgruppe ein Klars Ziel vor Augen. GEPA pictures

Auch vier Siege aus fünf Frühjahrsspielen reichten der Wiener Austria schlussendlich nicht, um doch noch den Sprung in das obere Play-off zu meistern. Zwar holten die Wiener 27 Zähler aus den vergangenen 13 Spielen, aufgrund der 0:3-Niederlage im Derby gegen Rapid hatte man schlussendlich bei Punktgleichheit aber knapp das Nachsehen gegenüber dem Erzrivalen. Nun muss man in den verbleibenden zehn Runden mit der Qualfikationsgruppe vorliebnehmen, wo man am Ende ganz oben stehen möchte, um sich die Chance auf einen Europacup-Platz weiter offen zu halten. "Daran hat sich auch nichts geändert, nur die Vorzeichen sind andere. Unser Ziel ist nach wie vor erreichbar und davon werden wir auch nicht abrücken", betont Cheftrainer Michael Wimmer vor dem kommenden Duell gegen den SCR Altach (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Vorarlberger entpuppten sich in der bisherigen Saison in den beiden Duellen aber alles andere als ein einfacher Gegner. Das Hinspiel verlor die Austria knapp mit 1:2, im Rückspiel konnte man sich ebenfalls mit einem 2:1-Erfolg nur knapp revanchieren. Die Vorarlberger entschieden allerdings drei der letzten vier Heimspiele gegen die Veilchen für sich und feierten ingesamt schon 12 Heimsiege gegen die Wiener in der Bundesliga - mehr als gegen jedes andere Team. Mit insgesamt 16 vollen Erfolgen im Oberhaus gegen die Violetten vom Verteilerkreis zählen sie zu den Lieblingsgegnern der Altacher, die nach der Punkteteilung nur mehr vier Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau haben und im neuen Jahr noch auf einen Dreier warten.

Wimmer warnt vor Altach

Die Form spricht zudem klar für die Gäste aus der Bundeshauptstadt, die trotz des Verpassens der Meistergruppe aufgrund der vergangenen Leistungen mit Zuversicht die Reise ans andere Ende von Österreich antreten: "Wir haben in den letzten 13 Spielen 27 Punkte geholt, sind die zweitbeste Rückrundenmannschaft im Grunddurchgang und haben aus den fünf Spielen im Frühjahr zwölf Punkte gemacht. Ich denke, man kann der Mannschaft und dem Trainerteam keinen Vorwurf machen, nicht alles probiert und gegeben zu haben. Am Ende des Tages hat es nicht gereicht, weil wir im August und September ganz einfach zu wenig gepunktet haben", so Wimmer, dessen Team in der Formtabelle im Frühjahr mit zwölf gesammelten Punkten sogar auf Platz eins zu finden ist.

Doch das ist Vergangenheit, das untere Play-off ist nun die Gegenwart. "Der volle Fokus gilt jetzt der Qualifikationsgruppe und wir wollen am Samstag mit einem guten Ergebnis reinstarten", stellt der Austria-Coach klar, weiß aber, dass man mit dem Start gegen Altach eine knifflige Aufgabe vorfinden wird: "Das Spiel im Herbst war in einer sehr schwierigen Phase für uns. Im Frühjahr haben wir eine gute erste Hälfte gespielt, nach der roten Karte war Altach aber das bessere Team. Uns erwartet ein physisch sehr starkes Team, das im Zweikampf sehr präsent ist und auch in der Offensive hohe Qualität und Geschwindigkeit mitbringt. Es wird eine Herausforderung für uns, aber - und da wiederhole ich mich - jedes Spiel ist schwer, egal wie der Gegner lautet."

Personell muss der Cheftrainer der Violetten neben den drei Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž auch weiterhin Marvin Martins, Marvin Potzmann sowie Fisnik Asllani vorgeben. Lucas Galvao fehlt zudem aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt, Talent Luca Pazourke hat hingegen nach seiner erlittenen Gehirnerschütterung die ärztliche Freigabe für das Spiel im "Ländle" erhalten und wird dem Spieltagskader angehören.