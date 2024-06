Die Wiener Austria wird die zweite Qualifikationsrunde der Conference League mit einem Auswärtsspiel beginnen. Am 25. Juli treffen die Violetten im finnischen Tampere auf Ilves.

Die Wiener Austria bestreitet ihr erstes Europacup-Saisonspiel am Donnerstag, 25. Juli um 18.00 Uhr in Tampere. Das Rückspiel in der zweiten Quali-Runde der Conference League gegen den finnischen Cupsieger Ilves findet am Mittwoch, 31. Juli, statt.

Die Uhrzeit ist noch offen. Rapids Auftakt in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League (Sieger aus KF Llapi/Wisla Krakau) ist für 25. Juli (auswärts) und 1. August (heim) angesetzt. Fix sind diese Termine noch nicht.