Austria will in Linz "anderes Gesicht zeigen" - Früchtl vor Comeback

Die Wiener Austria ist am Sonntag in Linz zu Gast. Das Spiel gilt als letzter Strohhalm im Kampf um die Meistergruppe. Gleichzeitig müssen die "Veilchen" auch auf Schützenhilfe hoffen. Erfreuliche News gibt es beim Personal: Tormann Christian Früchtl meldet sich zurück.

Die Wiener Austria steht zwei Runden vor der Punkteteilung alles andere als in der Pole Position um die Top sechs. Rechnerisch geht sich die Meistergruppe zwar noch aus, doch dabei muss man in Wien-Favoriten auf Schützenhilfe hoffen. Dass der Tabellenrechner in diesen Tagen heiß läuft, ist der Mannschaft von Trainer Michael Wimmer wohl eher gleichgültig. Viel wichtiger ist es aus ihrer Sicht, die eigenen Aufgaben zu erledigen. Die nächste ist nämlich eine tückische. Am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) ist man auswärts bei Blau-Weiß Linz zu Gast.

Für die Austria geht es in Oberösterreich auch um Wiedergutmachung. Die 0:3-Pleite im Derby gegen Rapid war doch ein ordentlicher Dämpfer für die Violetten. Trainer Michael Wimmer ging in seiner Analyse hart ins Gericht: "Wir sind sehr selbstkritisch mit dem Derby umgegangen, vor allem mit der ersten Halbzeit. Wir haben darüber gesprochen, wie es sein kann, dass wir so auftreten, keinen Zugriff bekommen und uns auch nicht an den Plan gehalten haben - da können der Druck, Übermotivation oder auch die Umstellungen eine Rolle gespielt haben."

Doch Wimmer blickte bereits optimistisch Richtung Sonntag: "Das haben wir aufgearbeitet, dann aber auch über das Positive - die zweite Halbzeit - gesprochen, aber natürlich wiegt die Niederlage für uns doppelt, weil es ein Derby war und wir unbedingt ungeschlagen bleiben wollten. Jetzt wollen wir in Linz ein anderes Gesicht zeigen."

Erfreulich ist aus Wimmers Sicht, dass er in der Stahlstadt wieder auf die Dienste von Tormann Christian Früchtl vertrauen darf. Der Deutsche kehrt nach seiner Verletzung ebenso zurück wie Johannes Handl und Romeo Vucic nach ihren Sperren. Reinhold Ranftl sah im Derby seine fünfte Gelbe Karte und ist daher gesperrt. Die Verletztenliste ist leider wieder um einen Namen erweitert worden: Marvin Martins fällt mit einem Faserriss im Adduktorenbereich mindestens drei Wochen aus. Ansonsten fehlen wie zuletzt Marvin Potzmann, Fisnik Asllani sowie die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguz. Letzterer sieht nach seiner unglaublichen Leidenszeit Licht am Ende des Tunnels.

Wimmer: "Solange es rechnerisch möglich ist, ..."

Ganz gleich, wer bei der Austria am Feld stehen wird, Wimmer möchte in den nächsten beiden Begegnungen sechs Punkte mit seiner Mannschaft feiern können. "Solange es rechnerisch möglich ist, die Top sechs zu erreichen, werden wir alles dafür tun. Klar wissen wir, dass wir zweimal gewinnen müssen. Es muss aber sowieso unser Anspruch sein, dass wir in jedem Spiel alles raushauen und jedes Spiel gewinnen wollen. Wir wissen aber auch, dass wir, sollte es nicht mit den Top sechs klappen, über das untere Play-off immer noch die Chance haben, unser Ziel Europa zu erreichen."

Unterschätzen wird er Gegner Blau-Weiß nicht. Der Aufsteiger verlor zuletzt 0:2 in Klagenfurt, davor hatte man gegen Altach und Salzburg jeweils ein 1:1-Remis geholt. In der Tabelle liegen die Linzer acht Punkte hinter den Veilchen auf Rang neun. "Blau-Weiß Linz hat gezeigt, dass sie immer wieder sehr gefährlich sind, vor allem bei Heimspielen. Uns erwartet eine Mannschaft, die sehr zweikampfstark ist und kompakt Fußball spielt. Wir müssen auf Anschlag performen, um Punkte nach Wien mitzunehmen. Wir haben in den letzten zwölf Ligaspielen nur zwei verloren, wir sollten nach der Derby-Niederlage, die natürlich sehr schmerzhaft war, auch nicht alles schlechtreden, sondern sollten positiv bleiben und weitermachen. Wir werden in Linz mutig und offensiv auftreten", meinte Wimmer.