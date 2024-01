Austria will im Trainingslager in der Offensive "nachjustieren"

Die Wiener Austria ist am Montag ins Trainingslager auf Malta aufgebrochen. Trainer Michael Wimmer hat nun zehn Tage Zeit intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten. Der Fokus liegt dabei vor allem im Offensivspiel.

Die Wiener Austria ist Montag ins Trainingslager aufgebrochen. Auf Malta hat Trainer Michael Wimmer nun zehn Tage Zeit, seiner Mannschaft den Feinschliff für das Frühjahr zu verpassen. Bis auf Marko Raguz haben alle Spieler die Reise auf die Mittelmeerinsel angetreten, auch Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger. Erstmals mit dabei ist Innenverteidiger Dejan Radonjic, der im Herbst als Kooperationsspieler beim SV Stripfing aktiv war. Aleksandar Jukic ist aus disziplinären Gründen nicht mehr Teil des Profi-Kaders.

Wimmer ruft seinen 27-Mann-Kader auf Malta bereits am Montagabend zur ersten Trainingseinheit zusammen. In den kommenden Tagen soll gezielt an der Offensive gearbeitet werden, erklärt der Cheftrainer der "Veilchen": "Wir haben die Herbstsaison im Detail analysiert und geschaut, wo wir nachjustieren müssen. Wir haben eine Tordifferenz von 16:16, deshalb ist klar, dass wir vor allem an unserem Offensivspiel arbeiten und im eigenen Ballbesitz besser werden müssen - wir wollen uns noch mehr und klarere Chancen herausspielen. Unser Defensivspiel war schon gut, das wollen wir noch weiter stabilisieren."

Drei Testspiele

Die Austria bestreitet im Rahmen des Tipsport Malta Cups drei internationale Testspiele gegen Hradec Králové (10. Jänner, 17 Uhr), Spartak Trnava (13. Jänner, 11 Uhr) und Sigma Olmütz (15. Jänner, 16 Uhr). Klar ist für Wimmer auch, dass im Trainingslager möglichst viele Akteure Spielzeit bekommen. "In den ersten beiden Spielen werden wir allen Kaderspielern Einsatzzeit geben. Jeder hat die Chance, sich zu empfehlen. Wir werden auch einiges ausprobieren. Gegen Ende des Trainingslagers soll sich dann aber schon ein Stamm herauskristallisieren. Wir haben danach nur noch ein Testspiel bevor es am zweiten Februar schon mit dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz losgeht."