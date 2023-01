Austria Wien präsentiert Michael Wimmer als neuen Cheftrainer

Gerade noch rechtzeitig vor dem Start der Frühjahrsvorbereitung stellt die Wiener Austria mit Michael Wimmer ihren neuen Cheftrainer vor. Der 42-Jährige tritt somit die Nachfolge von Manfred Schmid an, der Anfang Dezember seinen Posten räumen musste.

Die Wiener Austria hat einen neuen Cheftrainer und er heißt Michael Wimmer. Vier Wochen nach der Trennung von Manfred Schmid präsentierten die Violetten am Dienstagvormittag - noch rechtzeitig vor dem Trainingsstart für die anstehende Frühjahrssaison - ihren neuen Coach, der ab sofort die Geschicke beim Wiener Bundesligisten leiten wird. Der 42-jährige Bayer betreute im vergangenen Herbst für sieben Spiele interimistisch den deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart, wurde aber trotz guter Ergebnisse nicht zum Cheftrainer befördert und verabschiedete sich nach der Verpflichtung von Bruno Labbadia vom Tabellensechzehnten der Bundesliga. Jetzt tritt er in Wien-Favoriten seine neue Stelle als Chefcoach an.

"Ich stehe für einen mutigen und frechen Fußball. Ich will Fußball, der aktiv und intensiv ist sowie zielstrebig sein soll, wo die Jungs unbekümmert loslegen. Ich bin ein Trainer, dem der Umgang mit Menschen sehr wichtig ist", beschrieb Wimmer in einem von der Austria veröffentlichten Video seinen Zugang zum Job.

Anfang Dezember hatte sich die Austria nach "Auffassungsunterschieden in wesentlichen sportlichen Fragen" vom bisherigen Cheftrainer Manfred Schmid getrennt, der die Mannschaft im Sommer 2021 übernommen hatte und trotz einer überaus schwierigen finanziellen Situation in der vergangenen Saison auf Platz drei und in den Europacup führte. In der aktuellen Spielzeit belegt man nach der Herbstrunde allerdings nur den siebten Tabellenplatz, schied in der Europa Conference League als Gruppenletzter aus und musste sich zudem nach einer Niederlage gegen den Wiener Sport-Club aus dem ÖFB-Cup verabschieden. Schmids Entlassung sorgte dennoch bei den Anhängern für viel Ärger und Unverständnis und wurde von einem großen medialen Echo begleitet.

Erstes Pflichtspiel gegen Klagenfurt

Seitdem waren die "Veilchen" auf der Suche nach einem Nachfolger, konnten aber auch auf einer Pressekonferenz kurz vor Weihnachten kein Update geben. Nun wurde mit dem Deutschen Wimmer doch noch der gewünschte Coach gefunden, mit dem man gemeinsam die nähere Zukunft bestreiten möchte. "Als Trainer hast du sehr viele Menschen um dich - du hast dein Trainerteam, den kompletten Staff, die Mannschaft. Da mit den Leuten zu arbeiten, ist top. Man entwickelt irgendwas im Training, versucht junge Spieler zu entwickeln und dann auch zu schauen, ob das greift und ob man mit der Mannschaft was entwickeln kann" erklärte der 42-Jährige.

"Ob das dann am Wochenende funktioniert, ist immer das Spannende. Ich bin schon ein Trainer, der draußen aktiv und emotional ist. Wenn das Spiel es hergibt, lebe ich mit und ich erwarte auch von den Spielern, dass wir das Publikum begeistern und mitnehmen. Dann nimmst du auch den Trainer mit und dann kann es schon sein, dass ich mal einen Kilometer runterreiße da draußen."

Seine erste Bewährungsprobe wird der neue Coach der Austria zum Restart der Liga am 12. Februar (17 Uhr) beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt ablegen. Dann wird sich zeigen, wie schnell der Nachfolger von Manfred Schmid die Gunst der Fans auf seine Seite ziehen kann.