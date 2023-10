Austria Wien: Mit Spielfreude zum Auswärtssieg in Tirol

Mit einem deutlichen 4:0-Sieg über Aufsteiger Blau-Weiß Linz gelang der Wiener Austria vor der Länderspielpause der erhoffte Befreiungsschlag. Auch nach der Ligaunterbrechung wollen die Violetten aus der Bundeshauptstadt daran anknüpfen und mit der neu gefundenen Spielfreude erneut für drei Punkte sorgen.

Michael Wimmer will mit seinem Team für den zweiten Sieg in Folge sorgen. GEPA pictures

Nach sieben Ligaspielen in Folge ohne Sieg konnte die Wiener Austria vor der Länderspielpause im Duell mit Aufsteiger Blau-Weiß Linz wieder voll anschreiben und sich mit einem klaren 4:0-Erfolg einiges an Frust von der Seele schießen. Für die Violetten war es zugleich auch das zweite Spiel in Folge ohne Gegentreffer, womit man seine Chancen im Kampf um die Meistergruppe weiterhin am Leben erhielt. Mit lediglich neun Punkten finden sich die "Veilchen" als Tabellenneunter aber immer noch auf einem unzufriedenstellenden Tabellenplatz wieder und wollen mit einem weiteren Sieg beim Auswärtsspiel in Tirol gegen WSG (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Leiter weiter hinaufklettern. Die vergangenen zwei Spiele machen den Verantwortlichen rund um Cheftrainer Michael Wimmer Mut.

"Ich spüre eine gute Energie innerhalb der Mannschaft. Die Jungs haben im Derby einen super Teamspirit an den Tag gelegt und danach gegen Blau-Weiß Linz einen souveränen Heimsieg gefeiert. Erfreulich ist, dass wir in der Liga zweimal in Folge zu Null spielen konnten, außerdem haben wir beim 4:0 gegen Blau Weiß viel Spielwitz gezeigt", freut sich der Austria-Coach über die vergangenen Auftritte seiner Mannschaft, die in der Saison aber weiterhin den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt. Mit drei Punkten in Tirol gegen die WSG könnte man erstmals in dieser Saison für zwei Ligasiege in Folge sorgen und damit auch im Rennen um das obere Playoff wieder ein Wörtchen mitreden. Aktuell fehlen auf Platz sechs fünf Punkte.

Drei Rückkehrer

Zwar hatte Wimmer aufgrund fehlender Nationalspieler in der Mannschaft sowie einigen Verletzten während der Pause oftmals nur 13 Profis im Training zur Verfügung, dennoch wurde auch in der Kleingruppe einiges weitergebracht. "Wir haben versucht, die positive Stimmung vom Heimsieg aufrechtzuerhalten und haben in unserer kleinen Trainingsgruppe unser Ballbesitzspiel verfeinert und viele Torabschlüsse trainiert", erklärt Wimmer, der im kommenden Match auch wieder auf die zuletzt gesperrten James Holland und Matthias Braunöder zurückgreifen kann. Zudem kehrte Kapitän Manfred Fischer nach seiner Fußverletzung in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück und wird wohl wieder eine Option für den Spieltagskader sein. Auch Dominik Fitz konnte nach muskulären Problemen am Donnerstag bereits wieder eine volle Trainingseinheit mitmachen. Lucas Galvao und Tin Plavotic sind hingegen wie Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguz noch kein Thema.

Der WSG, die aktuell mit lediglich fünf Punkten nur den vorletzten Tabellenplatz belegt und seit drei Ligapartien auf einen vollen Erfolg wartet, zollt Wimmer einiges an Respekt: "WSG Tirol hat eine klare Idee, wie sie Fußball spielen. Sie haben eine gute Truppe mit zwei bulligen Stürmern. Wir werden eine konzentrierte Leistung abrufen müssen und wollen in Tirol mit viel Spielfreude auftreten." Zuversicht gibt auch die Statistik: Seit acht Ligaspielen setzte es gegen die Mannschaft von Thomas Silberberger keine Niederlage mehr. Die letzte Pleite gegen die Tiroler kassierte man fast genau vor vier Jahren am 26. Oktober 2019.

Im Westen Österreichs wurde die Länderspielpause dazu genutzt, die vergangenen enttäuschenden Leistungen zu besprechen. Nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge und zwei Spielen ohne eigenen Treffer, gab es in Tirol einiges zu tun. Coach Silberberger zeigt sich mit den letzten Trainingswochen zufrieden: "Wir haben die Länderspielpause super genutzt. Wir haben im ersten Teil sehr viel im athletischen Bereich zugelegt und die Woche mit dem Härtetest gegen den FC Südtirol abgeschlossen." Gegen die Austria soll es nun wieder mit wichtigen Punkten klappen.