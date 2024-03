Austria Wien kann Geschichte schreiben

Noch nie hat es ein Verein am letzten Spieltag vor der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe geschafft, sich noch über den Strich zu schieben.

Am kommenden Wochenende wird die heimische Bundesliga zum bereits sechsten Mal in Meister- und Qualifikationsgruppe aufgeteilt. Vor dem letzten Spieltag kämpfen mit Hartberg, Klagenfurt, Rapid und der Wiener Austria vier Vereine um drei zu vergebene Meistergruppen-Tickets.

In den vergangenen Jahren spielten sich am letzten Spieltag wahre Dramen was den Auf- und Abstieg betrifft ab - sollte man zumindest glauben. Denn bei genauerem Blick fällt auf: Seit der Einführung des oberen und unteren Play-offs hat es noch keine Mannschaft am letzten Spieltag geschafft, sich in die Top sechs zu schieben.

Getummel in Jahr eins

In der ersten Saison der Punkteteilung hatte sogar der Neunte Hartberg noch die Chance sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Drei Punkte fehlten den Steirern auf den Sechstplatzierten Sturm Graz. Im Endeffekt sollte es aber weder für Hartberg, noch für Rapid und Mattersburg reichen.

In der darauffolgenden Saison 2019/20 konnten die Teams der Bundesliga sogar schon einen Spieltag früher planen - eine Konstellation, die sich in den nächsten Jahren nicht wiederholen sollte. Dem Siebenten Austria Wien fehlten sogar bereits zwei Spieltage vor der Punkteteilung sechs Punkte auf den Sechsten Hartberg.

Last-Minute-Treffer verhindert Meistergruppen-Teilnahme

In der Saison 2020/2021 war es dann so spannend wie noch nie: Den WAC, Tirol und Hartberg, auf den Plätzen fünf bis sieben liegend, trennten vor dem letzten Spieltag nur zwei Punkte. Während die Wolfsberger ihre Pflicht mit einem 5:3-Sieg gegen Austria Wien erfüllten, musste sich die WSG gegen Rapid mit einem Unentschieden begnügen. Damit war die Chance für Hartberg gegeben. Die Steirer trafen zu Hause auf den SKN, konnten sich nach zweimaligem Rückstand zurückkämpfen und führten ab der 76. Minute mit 3:2. Kofi Schulz war es dann mit seinem Ausgleichs-Treffer in der 90. Minute, der das Schicksal Qualifikationsgruppe für die Hartberger besiegelte.

In der folgenden Saison kämpften wie heuer vier Teams um drei Meistergruppen-Tickets. Der Siebente Ried führte im Heimspiel gegen Sturm mit 2:1, musste aber in der 87. Minute den Ausgleich hinnehmen. Das Remis reichte nicht, da die punktgleichen Rapidler ihr Spiel gegen Klagenfurt für sich entschieden. Klagenfurt landete auf Platz sechs und sicherte sich mit einm Punkt Vorsprung auf Ried die Teilnahme am oberen Play-off.

Auch im Vorjahr hätten noch zwei Teams aus den Top sechs fallen können, taten dies aber bekannterweise nicht. Klagenfurt, Ausrtia Wien und die WSG trennten nur zwei Punkte. Während sich die Veilchen mit einem Sieg im Derby gegen Rapid noch auf Platz fünf schoben, kassierte Klagenfurt eine Niederlage gegen Lustenau. Doch wie in den Jahren zuvor konnte der Verfolger seine Chance nicht nutzen, die WSG musste sich zu Hause Sturm geschlagen geben.

Für die Wiener Austria bietet sich damit am kommenden Sonntag gegen die WSG Tirol (17 Uhr, LIVE! bei kicker) die Möglichkeit, sich als erstes Team unter dem Strich am letzten Spieltag vor der Punkteteilung für die Meistergruppe zu qualifizieren. Dafür muss aber auf jeden Fall ein Sieg her.

