Austria Wien holt Stürmer Malone aus Basel

Maurice Malone wird den Angriff der Wiener Austria zur kommenden Saison verstärken. Der Deutsch-Amerikaner heuert vorerst leihweise am Verteilerkreis an.

Mit zeitlicher Verzögerung hat Maurice Malone nun doch den Weg nach Wien-Favoriten gefunden. Die Wiener Austria vermeldete am Samstag das Leihgeschäft mit Kaufoption auf den 23-jährigen Stürmer. Seinen Torriecher zeigte Malone vor zwei Saisonen, als er für Bundesligist Wolfsberger AC neunmal scorte. Beim FC Basel wurde er zuletzt nicht glücklich. In 452 Minuten in der Schweizer Liga erzielte der zwischenzeitlich am Meniskus verletzte Deutsch-Amerikaner ein Tor.

"Wir freuen uns sehr, mit Maurice Malone einen wuchtigen, dynamischen und variabel einsetzbaren Stürmer für uns gewonnen zu haben", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Malone soll den "Veilchen", die bereits vor seiner Unterschrift in der Schweiz Interesse am früheren deutschen Juniorenteamspieler hatten, "mehr Flexibilität" im Angriff geben. "Er hat vor zwei Jahren beim WAC schon bewiesen, dass er nicht nur als Torschütze, sondern auch aus Assistgeber eine wichtige Rolle spielen kann", sagte Ortlechner.