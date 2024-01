Austria Wien beendet Vorbereitung mit klarem Sieg

Die Wiener Austria bleibt auch im letzten Testspiel vor dem Frühjahrsstart ungeschlagen und feiert einen 3:0-Sieg gegen den slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda.

Austria Wien darf sich über eine gelungene Vorbereitung freuen. Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden feierte der Tabellenachte der Bundesliga auch im letzten Test einen vollen Erfolg.

Beim abschließenden 3:0 gegen DAC Dunajska Streda trugen sich Alexander Schmidt, Andreas Gruber und Tin Plavotic in die Schützenliste ein. Trainer Michael Wimmer sprach danach von einer gelungenen Vorbereitung: "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und können heute zufrieden sein. Ein Sieg im letzten Testspiel gibt natürlich Selbstvertrauen. Es war ein sehr guter Testgegner, eine Mannschaft, die guten Fußball spielt. Ich habe eine sehr gute Vorbereitung unserer Mannschaft gesehen - wie die Jungs läuferisch an ihre Grenzen gegangen sind, war sehr gut. Ich habe eine Mannschaft erlebt, die gierig und willig ist - jeder Einzelne gibt Vollgas."

Damit bleibt die Wiener Austria in der Vorbereitung ungeschlagen. Zum Auftakt in die Frühjahrsaison treffen die Hauptstädter am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ÖFB-Cup-Viertelfinale auf Titelverteidiger Sturm Graz. Wimmer freut sich schon auf die Partie: "Jetzt können wir mit einer breiten Brust in die nächste Woche starten und uns gut auf das Cupspiel in Graz vorbereiten.“