Austria vor Derby zwischen heiß machen und kühlen Kopf bewahren

Das 342. Derby zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria zeugt von besonderer Brisanz. Beide Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in die Meistergruppe und sind aktuell nur einen Punkt voneinander getrennt. Nach zwei Siegen im Frühjahr wollen die Violetten mit einem weiteren Dreier am Erzrivalen vorbeiziehen.

Zum 342. Mal kreuzen Rapid und die Austria im Rahmen des Wiener Derbys ihre Klingen. Für beide Mannschaften geht es um viel, kämpfen sie doch noch um den Einzug in das obere Play-off. Aktuell hat Rapid mit einem Punkt Vorsprung knapp gegenüber dem Stadtrivalen die Nase vorne, allerdings konnten die Grün-Weißen seit dem Einzug in das Allianz Stadion noch keinen Derby-Heimsieg bejubeln. Am Verteilerkreis will man sicherstellen, dass diese Serie auch am kommenden Sonntag weitergeht. "Wir wollen die Serie auf jeden Fall beibehalten", betont Spielmacher Dominik Fitz auf der Pressekonferenz vor dem Prestigeduell. "Man merkt, was das den Fans bedeutet, dass wir dort noch nicht verloren haben und dasselbe gilt auch für uns Spieler. Wir werden alles daransetzen, dass das so bleibt."

Beim Duell gegen den Erzrivalen aus dem Westen Wiens wird man in einem ausverkauften Stadion wieder einen richtigen Hexenkessel erwarten dürfen. Wie auch beim letzten Derby im Allianz Stadion vergangenen April werden auch dieses Mal wieder 26.000 Zuschauer dabei sein. "Da hat man gleich doppelte Energie", sagt Fitz mit einem Lächeln, der mit seiner Mannschaft reichlich Selbstvertrauen zum Duell gegen die Grün-Weißen mitbringen wird.

Mit 21 Punkten aus den vergangenen zehn Spielen holten die Violetten die meisten aller Mannschaften und konnten zudem als einziges Team im Frühjahr beide Ligaspiele für sich entscheiden. "Unser Punkteschnitt ist beachtlich. Das spricht dafür, dass die Mannschaft hinter der Idee steht und funktioniert", zeigt sich Cheftrainer Michael Wimmer stolz und betont gleichzeitig: "Diese Serie wird nicht immer bleiben. Wichtig ist aber, dass wir weiter an uns glauben und wissen, dass wir noch in einer Entwicklung sind."

Wimmer nimmt Ausfälle nicht zu tragisch

Diese möchte man beim Duell gegen Rapid natürlich am liebsten mit einem Erfolgserlebnis weiter vorantreiben. Allerdings fehlen dem Austria-Coach einige wichtige Spieler: Romeo Vucic und Johannes Handl müssen gesperrt zusehen, Marvin Potzmann zog sich unter der Woche einen Adduktorenriss zu und wird seinem Team einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Hinter den Einsätzen von Torhüter Christian Früchtl und Angreifer Muharem Huskovic steht zudem ein Fragezeichen. "Beide konnten aber bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Wir müssen jetzt noch die letzten Trainings abwarten, wie die Jungs auf die Belastung reagieren und dann schauen wir, ob es sich ausgeht." Bei Abwehrchef Marvin Martins gibt sich der 42-Jährige schon zuversichtlicher: "Er hat das gesamte Training mitmachen können." Auch Toptorjäger Andreas Gruber steht nach seiner Erkrankung seit Dienstag wieder im Training und ist fit für das Spiel.

Ob nach dem Ausfall von Mittelfeldprofi Potzmann wieder mit einer Doppelsechs gespielt wird oder man sich auf einer Viererkette einigt, ließ Wimmer offen: "Ich bin froh, dass wir mit Frans Krätzig nun einen gelernten Linksverteidiger haben, sodass wir hier auf ein System mit nur einem Sechser umstellen können. Ansonsten kann er aber auch auf einer Doppel-Sechs mit James Holland agieren. Wir haben trotz der Ausfälle ein paar Möglichkeiten und Varianten. Wir werden nichts Überraschendes auf den Platz bringen."

Doch groß beklagen will Wimmer die Ausfälle ohnehin nicht, das Vertrauen in den Rest des Kaders ist groß: "Das wichtigste ist, was die Mannschaft auf den Platz bringt. Da ist es egal, wer spielt. Wichtig ist, dass die Mannschaft auf dem Platz zeigt, dass sie Vollgas gibt, fightet und da hat sie mich bisher noch nicht enttäuscht." Vor allem, da das Derby ohnehin seine eigenen Gesetzt schreibt: "Es passiert sowieso immer was, mit dem man nicht rechnen kann. Das ist ein Energiespiel, da geht es hin und her, da geht es um Emotionen und darum, mutig zu sein. Wir müssen mit unseren Fans eine Einheit bilden und wenn wir das schaffen, sind wir ein unangenehmer Gegner." Das sieht auch Fitz so: "Das Derby ist immer etwas Spezielles, was von der ersten Minute weg eine eigene Dynamik annimmt. Da müssen wir voll dagegen halten, alles reinhauen und dann bin ich mir sicher, dass das wieder gut für uns ausgehen wird."

Der Umstand, dass man bereits seit zwölf Derbys ungeschlagen ist und dabei drei Siege feiern konnte, sollte den Profis der "Veilchen" weitere Zuversicht verleihen. An genügend Motivation mangelt es dem aktuellen Tabellensiebten ohnehin nicht. "Die Jungs brennen auf dieses Spiel, sie sind heiß", stellt Wimmer klar, mahnt aber auch gleichzeitig zu nötigen Ruhe: "Es gilt aber auch, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Emotionen in die richtigen Kanäle zu bekommen." Und dabei den Blick nicht zu sehr auf den Gegner zu werfen, der sich nach dem Trainerwechsel im Vergleich zum letzten Duell im Herbst (0:0) doch verändert hat: "Wir müssen uns auf uns fokussieren und unser Spiel machen. Ich erwarte mir Mut, Teamspirit und Kampf von meiner Mannschaft. Jeder soll nach dem Spiel in den Spiegel schauen können und sagen: Ich habe alles getan, dass wir weiter ungeschlagen geblieben sind."