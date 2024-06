Austria verstärkt sich leihweise mit Brasilianer Cristiano

Bei der Wiener Austria gibt man die leihweise Verpflichtung des brasilianischen Offensivspielers Cristiano Robert do Amaral, kurz Cristiano, bekannt. Der 22-jährige wechselt für ein Jahr aus seiner Heimat Brasilien zu den Violetten, die sich zudem eine Kaufoption sichern.

Die Wiener Austria verstärkt ihre Offensive mit dem brasilianischen Profi Cristiano Robert do Amaral. Der 22-Jährige, kurz Christiano genannt, schließt sich leihweise für die kommende Saison den Violetten aus der Bundeshauptstadt an, die zudem eine Kaufoption besitzen. Der Flügelspieler konnte sich bereits in den letzten Wochen im Training bei Kooperationsklub SV Stripfing beweisen und die Verantwortlichen der Veilchen dabei von seinen Qualitäten überzeugen.

"Cristiano hat in den letzten Monaten im Training bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind überzeugt, dass er gute Anlagen mitbringt und uns in der Kampfmannschaft helfen kann. Er ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler mit Stärken im Eins gegen Eins. Wir werden ihm auch die nötige Zeit geben, um sich einzugewöhnen", ist Sportdirektor Manuel Ortlechner überzeugt, dass der Brasilianer einer Verstärkung für das Angriffsspiel darstellen wird.

Beim ersten Mannschaftstraining schon dabei

Cristiano spielte in seiner bisherigen Karriere ausschließlich in Brasilien, wo er es auch schon auf elf Einsätze in der Serie A brachte. Zuletzt stand der ehemalige Profi von Sport Recife bei EC Sao Bento Sorocaba unter Vertrag. Der 22-Jährige absolvierte bereits die Leistungstests bei den Wienern und wird beim ersten Mannschaftstraining unter Neo-Coach Stephan Helm am Dienstagnachmittag bereits mit dabei sein.

Der brasilianische Offensivmann hofft auf, eine erfolgreiche Zeit am Verteilerkreis: "Als sich die Möglichkeit ergab, nach Österreich zu kommen, war ich glücklich, aber noch viel glücklicher, als ich von Austria Wien erfahren habe: einem großen und traditionsreichen Klub mit einer langen Historie. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Fans stolz machen."