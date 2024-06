Austria verpflichtet ÖFB-Teamspielerin Kirchberger

Nach den Verlängerungen von Katharina Schiechtl und Kapitänin Verena Volkmer setzt die Wiener Austria mit der Verpflichtung von ÖFB-Teamspielerin Virginia Kirchberger das nächste Ausrufezeichen. Die gebürtige Wienerin unterschreibt am Verteilerkreis bis Sommer 2026.

Prominente Verstärkung für das Frauenteam der Wiener Austria. Die Violetten geben die Verpflichtung der 104-fachen ÖFB-Teamspielerin Virginia Kirchberger bekannt, die am Verteilerkreis einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet. Die gebürtige Wienerin stand zuletzt vier Jahre lang für den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf dem Platz und kehrt nun nach 15 Jahren in Deutschland wieder in ihre Heimat zurück.

"Ich freue mich sehr, endlich hier zu sein und wieder nach Hause zu kommen. Für mich passt das Gesamtpaket optimal und ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen, die Entwicklung des Frauenfußballs bei der Austria weiter voranzutreiben. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen, Verantwortung übernehmen und wieder Spaß am Fußballspielen haben", erklärt die erfahrene Abwehrspielerin ihre Rückkehr nach Wien.

Kirchberger startete ihre fußballerische Laufbahn beim SV Aspern und schloss sich später dem USC Landhaus an. Im zarten Alter von 16 Jahren wagte sie dann den Sprung zur Zweitmannschaft von Bayern München und wechselte zwei Jahre später zum BV Cloppenburg, mit dem sie in der Saison 2012/13 in die Bundesliga aufsteigen konnte. Danach war die mittlerweile 31-Jährige für den MSV Duisburg, den 1. FC Köln, SC Freiburg und zuletzt Eintracht Frankfurt im Einsatz. Insgesamt bringt Kirchberger die Erfahrung von 176 Spielen in der deutschen Bundesliga sowie 30 Partien im DFB-Pokal mit. In der vergangenen Spielzeit durfte sie in drei Begegnungen auch Champions-League-Luft schnuppern.

Austrias sportliche Leiterin Lisa Makas freut sich über die Rückkehr der erfahrenen Defensivspielerin: "Dass wir eine Spielerin vom Format von Gini Kirchberger zu Austria Wien lotsen konnten, ist ein großartiges Zeichen für den Verein und auch die gesamte Liga. Gini hebt uns in allen Bereichen noch einmal empor und macht uns als Team professioneller. Sie wird sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine führende Rolle übernehmen und wir freuen uns riesig, sie bei uns begrüßen zu dürfen."