Austria verpasst Meistergruppe, bei Wimmer überwiegt aber "der Stolz"

Die Hoffnung war groß, die Enttäuschung ist größer. Die Wiener Austria muss nach der Punkteteilung in die Qualigruppe und das trotz eines 2:0-Siegs gegen Tirol. Während Trainer Michael Wimmer sehr aufgeräumt wirkt, sind Kapitän Manfred Fischer und Doppeltorschütze Dominik Fitz niedergeschmettert.

Die Wiener Austria verpasst zum ersten Mal seit drei Jahren wieder die Meistergruppe. Das steht nach dem 22. Spieltag fest. Trotz des 2:0-Siegs über die WSG Tirol schafften es die "Veilchen" nicht über den "Strich", vor allem ,weil das Parallelspiel zwischen Klagenfurt und Rapid mit einer Punkteteilung endete.

Den Austrianern auf dem Feld war die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff ins Gesicht geschrieben. "Ich habe schon in den Gesichtern gemerkt, dass eine Niedergeschlagenheit da ist und dass vereinzelt auch Tränen da waren", beschrieb Trainer Michael Wimmer bei "Sky" die Stimmungslage bei seinen Spielern.

Er selbst hob vielmehr das Positive aus den vergangenen Wochen und Monaten hervor. "Klar ist man ein bisschen enttäuscht, aber grundsätzlich überwiegt eigentlich der Stolz. Wir haben eine Rückrunde mit 21 Punkten gespielt, haben aus fünf Spielen zwölf Punkte geholt. Wir haben immer wieder Rückschläge gehabt, die die Mannschaft weggesteckt hat. Sie hat auch heute wieder bewiesen, unter Druck da zu sein."

Dass man nun nicht mehr gegen Salzburg, Rapid und Co. spielt, sondern gegen Lustenau oder Blau-Weiß Linz, wird der finanziell angeschlagenen Austria wohl nicht besonders schmecken. Ein volles Stadion wie am Sonntag wird es vermutlich nicht mehr so schnell geben. Umso größer muss aus Wimmers Sicht der Ansporn sein, sich durch Platz sieben oder acht ins Europacup-Play-off zu kämpfen: "Jetzt gilt es, sich als Sportler, als Profi neue Ziele zu setzen. Dann muss halt das neue Ziel sein, dass wir noch einmal ein Spiel gegen eine Mannschaft aus den Top sechs haben."

Fischer: "Sind brutal enttäuscht"

Kapitän Manfred Fischer zeigte sich wie gewohnt ehrlich und emotional: "Wir sind brutal enttäuscht. Das tut richtig weh heute. Trotzdem, heute können wir enttäuscht sein, aber wir werden wieder aufstehen. Wir werden zwei Tage frei haben, hat der Trainer gemeint. Aber am Mittwoch werden wir wieder aufstehen und Gas geben. Die Ziele werden verändert, jetzt wollen wir zumindest Siebenter werden und dadurch den Europacup-Platz erreichen."

Als das 1:1 gefallen ist, war für mich klar, dass nichts mehr passieren wird. Austria-Trainer Michael Wimmer über die Szenen im Parallelspiel zwischen Klagenfurt und Rapid

Dass es am Nebenschauplatz in Klagenfurt - wie von der Austria befürchtet - zu einem Remis gekommen ist, nahmen die Protagonisten bei den "Veilchen" ebenso sportlich, wie dass in der Schlussphase ein Nichtangriffspakt herrschte, der notgedrungen an Gijón '82 erinnerte. Wimmer meinte: "Ich habe meine Uhr gehabt, also habe ich die Ergebnisse auch bekommen. Als das 1:1 gefallen ist, war für mich klar, dass nichts mehr passieren wird. Es war 20 Minuten vor Schluss, warum soll da noch einer angreifen?"

Austria eröffnet Qualigruppe in Altach

Auch Fischer wusste ab diesem Zeitpunkt, "dass es vorbei ist" und zeigte Verständnis für das passive Spiel der beiden Teams: "Das ist normal. Ich habe das Spiel nicht gesehen, es interessiert mich auch nicht. Wir müssen den anderen Mannschaften gratulieren, die es geschafft haben. Wir sind alle faire Sportsleute. Wir haben es nicht geschafft, das nehmen wir auf unsere Kappe."

Doppeltorschütze Dominik Fitz, der beide Treffer vom Elfmeterpunkt erzielt hatte, versuchte den Blick nach vorne zu richten: "Wir müssen damit leben und werden uns gut vorbereiten auf die Qualifikationsgruppe. Wir werden schauen, dass wir uns auf diesem Weg für die internationalen Plätze qualifizieren." Die Vorbereitung auf die Qualigruppe kann auch demnächst beginnen, denn seit Sonntagabend kennt die Wiener Austria auch den ersten Gegner. Die Violetten sind am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) in Altach zu Gast.