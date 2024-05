Austria verlängert mit ÖFB-Teamspielerin Schiechtl

Die Wiener Austria und Katharina Schiechtl machen auch in der kommenden Saison gemeinsame Sache. Wie die Violetten in einer offiziellen Aussendung verkünden, hat die österreichische Nationalspielerin ihren auslaufenden Vertrag verlängert.

Katharina Schiechtl bleibt der Wiener Austria erhalten. Die 72-fache Nationalspielerin Österreichs wechselte im vergangenen Sommer zu den "Veilchen" und feierte am 9. September 2023 in der ersten ÖFB-Cup-Runde ihr Pflichtspieldebüt im violetten Trikot. Anschließend war sie in allen verbleibenden 16 Ligapartien sowie in vier weiteren Pokal-Begegnungen als absolute Stammspielerin im Einsatz.

"Die Austria hat ambitionierte Ziele, mit denen ich mich identifizieren kann. Die Bedingungen stimmen und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich freue mich, weiterhin Teil des Projekts zu sein und meine Erfahrung weiterzugeben", erklärt Schiechtl ihren Verbleib bei den Violetten, zu denen sie nach zehn Jahren im Ausland bei Werder Bremen gewechselt war.

Auch die sportliche Leiterin Lisa Makas freut sich, die erfahrene Abwehrspielerin künftig weiterhin am Verteilerkreis sehen zu dürfen: "Wir sind sehr froh und glücklich, Kathi auch künftig bei uns zu haben. Sie ist eine absolute Vorzeigespielerin und vor allem für unsere jüngsten Spielerinnen ein Vorbild. Mit ihrer großen Routine und fußballerischen Qualität ist sie sowohl auf als auch neben dem Platz eine riesige Bereicherung für das gesamte Team."