Austria verlängert mit Hauptsponsor Frankstahl und präsentiert neues Heimtrikot

Die Wiener Austria verkündet eine wichtige Entscheidung für die Zukunft: Frankstahl wird auch weiterhin als Hauptsponsor der Veilchen agieren und verlängerte seinen Vertrag mit den Violetten um zwei weitere Jahre bis 2026. Zugleich präsentierten die Violetten auch ihre neue Heim-Wäsch' für die kommende Saison.

Bei der Wiener Austria gibt man eine wichtige wirtschaftliche Nachricht bekannt. Der Vertrag mit Hauptsponsor Frankstahl wird um zwei weitere Jahr bis 2026 verlängert. Das führende Stahlhandelsunternehmen Österreichs bleibt somit an Bord beim finanziell angeschlagenen Wiener Bundesligisten. Auf dem neuen Heimtrikot von Ausrüster Macron für die kommende Saison 2024/25 wird also weiterhin der Name des Unternehmens zu sehen sein.

"Trotz der Herausforderungen auf und abseits des Spielfelds bleibt Frankstahl fest entschlossen, die Austria zu unterstützen. Unser Engagement für den Verein geht weit über sportliche Erfolge hinaus. Wir stehen hinter der Mannschaft und dem Verein - unabhängig von Siegen oder Niederlagen. Frankstahl und die Wiener Austria sind über die Jahre hinweg eng zusammengewachsen. Wir freuen uns sehr, unsere Unterstützung weiterhin fortzusetzen und die Veilchen auch in den kommenden zwei Saisonen zu begleiten", so Frankstahl-Eigentümer Marcel Javor in einem ersten Statement.

Auch Austrias Vorstand Harald Zagiczek zeigt sich sehr erfreut über die weitere Zusammenarbeit: "Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich auf innovative und zuverlässige Partner verlassen zu können. Mit der weiteren Zusammenarbeit zeigt Frankstahl, wie sehr sie sich mit Austria Wien und dem eingeschlagenen Weg identifizieren. Mit den neuen Trikots läuten wir gemeinsam ein mutiges, entschlossenes, aber auch bodenständiges Auftreten für unsere Austria ein."

"Wir glauben fest daran, dass die Partnerschaft zwischen Frankstahl und dem FAK weiterhin erfolgreich sein wird, und freuen uns darauf, die Mannschaft auf ihrem Weg zu unterstützen", sagt Javor über das weitere Engagement beim Klub aus Wien-Favoriten, der die vergangene Spielzeit nur auf dem achten Platz abgeschlossen hatte, über Umwege aber doch noch die Qualifikation für den Europacup schaffte.