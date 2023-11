Austria-Trainer Kenesei zieht Bilanz: "Würde mir eine höhere Punkteausbeute wünschen"

Die Wiener Austria hat die Herbstsaison auf dem fünften Platz beendet. Trainer Stefan Kenesei sah seine Spielerinnen vor allem beim abschließenden Spiel gegen Altach auf einem guten Weg. Besonders gegen direkte Konkurrenten erhofft er sich im Frühjahr aber bessere Ergebnisse und letztlich eben auch mehr Punkte.

Durchwachsen. So könnte man die abgelaufene Herbstsaison der Wiener Austria Frauen beschreiben. Nach neun Spieltagen liegt die Elf von Trainer Stefan Kenesei auf Platz fünf. Sowohl zum Spitzenfeld, als auch zum Tabellenende ist ein großer Abstand gegeben. Wo andere wohl entspannt in die Winterpause gehen, grübelt man bei den "Veilchen". Denn die Ansprüche sind groß. "Ich würde mir natürlich eine höhere Punkteausbeute wünschen, das liegt auf der Hand. Vor allem die Gegner, die vor uns in der Liga stehen, müssen wir ärgern, von unserem Potential bin ich überzeugt", zieht Kenesei im Gespräch auf der "Vereinsseite" Bilanz.

Abschluss gegen Altach als Highlight

Nur vier der neun Spiele konnten die Wienerinnen für sich entscheiden, holten zudem ein Remis. "Da müssen wir im Frühjahr effizienter agieren, das ist klar. Von der Leidenschaft, vom Einsatz und auch der Entwicklung der Spielidee her bin ich jedoch sehr zufrieden", konnte Kenesei dem Spiel seines Teams auch Positives abgewinnen.

Besonders im abschließenden Spiel bei der SPG SCR Altach/FFC Vorderland haben seine Spielerinnen gezeigt, dass sie "auf einem guten Weg sind". Denn der Punktgewinn war für ihn "sicherlich ein Highlight". Ebenso die Heimspiele, da man sich im eigenen Stadion meist deutlich durchsetzen konnte. "Enttäuschend waren sicher die Duelle um die direkten Tabellenplätze, die wir nicht für uns entscheiden konnten, da müssen wir dran arbeiten."

Klar ist aber auch, dass sich die Austrianerinnen nicht ausschließlich an einem Tabellen- oder Punkteziel orientieren möchten. Andere Parameter seien deutlich wichtiger, betont Kenesei: "Ich will das Ziel gar nicht an einem konkreten Tabellenplatz festlegen. Das Ziel der Herbstsaison war aufgrund des großen Kaderumbruchs im Sommer, den Weg der Professionalisierung weiterzugehen. Hier bedarf es an Zeit, die Spielidee in das Team zu implementieren und in weiterer Folge Spiele auf den Platz zu bringen. Das Ziel ist es, dass der Fan erkennen kann, für welchen Fußball die Austria steht." Gänzlich soll der Wettbewerbsgedanke natürlich auch nicht verworfen werden. So gibt Kenesei zumindest das Ziel aus, "den Anschluss an die besten Teams in der Liga zu halten."

Kenesei: "Laufend neue Talente"

Positiv stimmt den Austria-Trainer, dass immer mehr junge Spielerinnen den Sprung in die erste Mannschaft machen. Dass so etwas aber nicht von heute auf morgen vonstattengehen kann, liege auf der Hand. "Die Einbindung der jungen Spielerinnen funktioniert größtenteils sehr gut. Man muss natürlich geduldig sein mit ihnen, aber mit unserer Akademie sind wir sehr gesegnet, hier gibt es laufend neue Talente, die auf einen Einsatz in der Bundesliga drängen. Als Trainer bei Austria Wien kann man sich über die Nachwuchsarbeit sicherlich nicht beklagen."