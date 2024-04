Austria-Profi Huskovic bei Überfall verletzt

Austria-Wien-Angreifer Muharem Huskovic wurde am Montagabend Opfer eines Überfalls, wie sein Klub in einer offiziellen Meldung kommunizierte. Der 21-Jährige zog sich dabei eine Nasenbeinfraktur zu, kann aber vorausssichtlich bereits am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Muharem Huskovic wurde Opfer eines körperlichen Angriffs. GEPA pictures