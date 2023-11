Austria Lustenau trennt sich von Cheftrainer Markus Mader

Tabellenschlusslicht Austria Lustenau reagiert auf die bisher erfolglose Saison und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Markus Mader. Zuletzt hatte es eine 2:3-Niederlage gegen den Wolfsberger AC beim Abschied aus dem Reichshofstadion gegeben. Der 55-Jährige übernahm im Sommer 2021 den Vorarlberger Klub und führte ihn ein Jahr später direkt in die Bundesliga.

Markus Mader ist nicht mehr Cheftrainer von Austria Lustenau. Wie das Tabellenschlusslicht der Bundesliga bekanntgab, hat man sich nach der sportlichen Talfahrt vom 55-Jährigen getrennt, der seit Sommer 2021 für den Vorarlberger Klub tätig war und den Verein im Sommer 2022 nach 22 Jahren zurück in die Bundesliga führte. In der aktuellen Saison stehen die Lustenauer aber mit lediglich drei gesammelten Punkten abgeschlagen am Tabellenende und konnten noch für keinen Sieg sorgen. Zuletzt setzte es beim Abschied aus dem Reichshofstadion eine 2:3-Niederlage gegen den Wolfsberger AC. Bis zur Winterpause wird die Mannschaft von Sportkoordinator Alexander Schneider sowie Amateure-Coach Momo Gerdi betreut.

"Wir haben Markus unheimlich viel zu verdanken und er wird immer eine prägende Rolle in der Geschichte des SC Austria Lustenau einnehmen. Nicht nur die Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2022, sondern auch viele denkwürdige Partien im Reichshofstadion inklusive vielumjubelte Derby-Siege werden bei uns und unseren Fans immer in positiver Erinnerung bleiben. Auch aufgrund seines besonderen Charakters ist uns allen im Verein dieser Schritt absolut nicht leichtgefallen und wir haben viel mit uns gerungen", so Vorstandssprecher Bernd Bösch in einer offiziellen Aussendung des Klubs.

Achter Platz in Bundesliga-Debütjahr

Mader wechselte im Sommer 2021 zu den Lustenauern und feierte direkt in seiner Premieren-Saison den Meistertitel in der 2. Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga. Die vergangene Spielzeit schlossen die Vorarlberger auf dem starken achten Platz ab und scheiterten erst im Finale des Europacup-Playoffs an einer möglichen Teilnahme an einem internationalen Bewerb. Insgesamt brachte es Mader in 86 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,53. In der aktuellen Saison lief es aber gar nicht, sodass man nach nur drei Remis in 14 Ligapartien sowie dem Aus im ÖFB-Cup die Zusammenarbeit nun beendete.

"Die Ergebnisse und Entwicklungen der bisherigen Saison haben uns nun jedoch zu diesem Schritt veranlasst. Wir danken Markus und Martin ausdrücklich für die zurückliegenden zweieinhalb Jahre und wünschen ihnen sportlich sowie privat nur das Beste", so Vorstandssprecher Bösch zum Abschied.