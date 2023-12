Austria Lustenau schnappt sich Bregenz-Trainer Heraf

Nach knapp 20 Jahren kehrt Andreas Heraf als Trainer zu Austria Lustenau zurück.

Andreas Heraf wechselt über den Winter von der 2. Liga in die Bundesliga, ohne dabei das Bundesland zu verlassen. Der 56-jährige Wiener verlässt Schwarz-Weiß Bregenz und heuert beim abgeschlagenen Oberhaus-Schlusslicht Austria Lustenau an. Das gaben die Lustenauer am Dienstnachmittag bekannt. Sein Vertrag bei den Vorarlbergern gilt bis Saisonende.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Für mich ist es eine Rückkehr nach fast 20 Jahren zu einem Verein, den ich immer sehr geschätzt habe und in all der Zeit immer weiterhin eng verfolgt habe. Auch wenn es mit dem Blick auf die Tabelle eine große Herausforderung erscheint, haben wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand und ich bin zu 100 % überzeugt, dass wir dieses Ziel zum Saisonende auch erreichen werden", so der neue Lustenau-Coach nach seiner Bestellung. Seine Stärken im Abstiegskampf zeigte er bereits 2021, als er die SV Ried als Cheftrainer erfolgreich im Oberhaus halten konnte.

Bereits von 2003 bis 2005 in Lustenau

Heraf verlässt damit die Bregenzer nach exakt einem Jahr und feiert bei jenem Verein ein Comeback, bei dem er bereits vor knapp zwei Jahrzehnten engagiert war. Seine zwei Jahre bei der Lustenauer Austria von 2003 bis 2005 waren Herafs erste Station als Cheftrainer im Erwachsenenfußball.

Sportkoordinator Alexander Schneider zeigt sich mit dem Transfer zufrieden: "Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Heraf einen erfahrenen Trainer und ein bekanntes Gesicht zurück beim SC Austria Lustenau begrüßen dürfen. Andi hat schon mehrfach bewiesen, dass er Mannschaften auch in schwierigen Situationen schnell stabilisieren und mit pragmatischem Fußball zu guten Ergebnissen führen kann. In unseren Gesprächen hat man sofort gemerkt, dass er einen klaren Plan und genaue Vorstellungen hat, wie wir trotz der schwierigen Ausgangsposition unser gemeinsames Ziel erreichen können. Es wird nun wichtig sein, dass wir die nächsten Wochen und Monate den Glauben und diese Mentalität in den Verein transportieren und jeder Einzelne alles dem Ziel Klassenerhalt unterordnet. Dabei hilft selbstverständlich, dass Andi die Austria, die Rahmenbedingungen in Lustenau sowie die Liga mit den dazugehörigen Charakteristiken der Qualifikationsgruppe bestens kennt und somit keine Eingewöhnungszeit benötigt."