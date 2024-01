Austria Lustenau holt vereinslosen Nico Gorzel

Das ehemalige Red-Bull-Talent Nico Gorzel unterschreibt bei Bundesliga-Schlusslicht Austria Lustenau.

Nico Gorzel versucht in Lustenau einen Neustart. IMAGO/Picture Point

Austria Lustenau verstärkt sich für den Abstiegskampf mit Nico Gorzel. Der Mittelfeldspieler war seit letztem Sommer vereinslos und erhält beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der österreichischen Bundesliga einen Vertrag bis 2025.

Gorzel erklärt sein Ja zur Lustenauer Austria mit den "Werten des Vereins", mit denen er sich "identifizieren" könne, bleibt gleichzeitig aber auch pragmatisch: "Auch die Lage - meine Freundin wohnt in der Schweiz, ich habe ein Studium in Konstanz (deutsche Stadt am Bodensee, Anm.) angefangen - passt perfekt." Sportdirektor Alexander Schneider freut sich über "eine weitere Alternative und mehr Flexibilität für das zentrale Mittelfeld".

Youth-League-Sieger mit Salzburg

Der Bayer Gorzel wurde im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet und stand im Finale in der Startelf, als die "Jungbullen" 2017 den Titel in der UEFA Youth League, der Nachwuchs-Champions-League, holten. Für die Profis des österreichischen Serienmeisters lief der Mittelfeldmann allerdings nie auf.

Zuletzt war Gorzel in der Saison 2022/23 bei Erzgebirge Aue in der 3. deutschen Liga engagiert. Im Sommer 2022 war er vom SKN St. Pölten (zehn Einsätze) zum Chaosklub Türkgücü München gewechselt. Nun hofft der inzwischen 25-Jährige in Lustenau auf einen Neustart.