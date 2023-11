Austria knackt 8.000er-Marke bei den Abos

Erstmals in der 112-jährigen Vereinsgeschichte hat die Wiener Austria 8.000 Abos verkauft. Klubangaben zufolge verzeichnet man im Vergleich zum Sommer 2021 ein Plus von über 50 Prozent.

Die Wiener Austria vermeldet am Donnerstag, erstmals in der 112-jährigen Vereinsgeschichte die 8.000-Marke bei den Abos geknackt zu haben. Im Vergleich zum Sommer 2021 sei das ein Plus von 50,5 Prozent. Grund für die Entwicklung war auch das zusätzliche Kontingent für die Ost-Tribüne, das am Sonntag für das Frühjahrs-Abo freigeschalten wurde. Dieses war Klubangaben zufolge innerhalb von 36 Stunden vergriffen.

Vorstand Harald Zagiczek meint: "Der Run auf die neuen Abos auf der Ost-Tribüne zeigt, dass besonders die Plätze auf unserer Fan-Tribüne sehr begehrt sind - das ist nicht zuletzt dem großen Engagement und starken Support unserer Fanklubs zu verdanken. Besonders erfreulich ist auch, dass es uns gelungen ist, den Anteil an Kindern und Frauen im Stadion zu steigern. In meinen ersten Wochen im Amt durfte ich persönlich schon viele schöne Momente mit unseren Anhängern erleben - die Treue unserer Fans, auch in schwierigen Phasen, ist bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich. Das Service für unsere Fans wird bei der Austria auch in Zukunft einen sehr hohen Stellenwert einnehmen."