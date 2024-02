Austria Klagenfurt verpflichtet Angreifer Maglica

Anton Maglica wird künftig die Offensive von Austria Klagenfurt bereichern. Der 32-jährige Angreifer wechselt vom bosnischen Double-Gewinner Zrinjski Mostar nach Kärnten, wo er einen Vertrag bis Saisonende unterschreibt.

Bei Austria Klagenfurt vermeldet den Transfer von Anton Maglica. Der kroatische Stürmer kommt vom bosnischen Double-Gewinner Zrinjski Mostar nach Kärnten und unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende. Der ehemalige U-21-Nationalspieler Kroatiens bringt reichlich Erfahrung zum aktuellen Tabellenfünften der Bundesliga mit.

"Anton ist ein sehr erfahrener Spieler, der seine Qualität schon auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seinem Instinkt, seiner Handlungsschnelligkeit und Abschlussstärke helfen wird. Mit ihm bekommen wir in der Offensive mehr Breite in unseren Kader", so Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Maglica absolvierte insgesamt bereits 263 Erstligaspiele in Kroatien, Zypern, der Türkei, Rumänien sowie Bosnien und brachte es dabei auf 82 Tore und 31 Assists. Auch in der 2. Liga Chinas zeigte sich der 32-Jährige mit 21 Toren in 33 Einsätzen äußerst treffsicher. Nun soll er auch in Klagenfurt seinen Riecher unter Beweis stellen. "Ich freue mich sehr auf Klagenfurt und die österreichische Bundesliga. Als die Anfrage der Austria kam, war ich sofort begeistert. Der Verein hat sich in den zurückliegenden Jahren herausragend entwickelt, das Team wirkt sehr geschlossen und stabil. Es macht mich stolz, ein Teil davon sein zu dürfen und ich werde alles tun, um für die Mannschaft da zu sein", sagt Maglica.