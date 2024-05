Austria Klagenfurt verlängert mit Routinier Wernitznig

Christopher Wernitznig wird auch in der kommenden Saison seine Schuhe für Austria Klagenfurt schnüren. Der 34-jährige Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Kärntner um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025.

Bundesligist Austria Klagenfurt plant weiterhin mit dem 34-jährigen Christopher Wernitznig. Der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler wurde bis Ende Juni 2025 verlängert. Der Villacher war im Sommer 2022 vom WAC in die Landeshauptstadt gewechselt, absolvierte seitdem 62 Pflichtspiele, wo ihm drei Treffer und acht Assists gelangen. In der aktuellen Saison stand er bislang in 27 Pflichtspielen für die Mannschaft von Peter Pacult auf dem Platz.

"Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen und musste nicht lange überlegen, als die Frage kam, ob ich noch ein weiteres Jahr dranhängen möchte. Ich fühle mich bei der Austria sehr wohl, unsere Mannschaft ist ein verschworener Haufen und ich werde weiterhin alles dafür tun, damit wir unsere Ziele erreichen", erklärt Wernitznig seinen Verbleib bei den Violetten aus dem Süden Österreichs, die nach 30 Spieltagen aktuell mit 22 Punkten den letzten Platz in der Meistergruppe belegen.

Mit ingesamt 382 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga zählt Wernitzig zu den erfahrensten Spielern im Kader der Klagenfurter, der sich nach Jannik Robatsch, Florian Jaritz und Simon Straudi nun auch zu seinem aktuellen Stammklub bekannt hat. "Wir hatten das Gespräch unabhängig von einer Klausel im aktuellen Vertrag gesucht, weil es uns wichtig war, ihm zu signalisieren, dass wir weiter mit ihm planen. Er ist ein Spieler, der immer da ist, wenn er gebraucht wird. Mit seiner Einstellung ist 'Wuschi' ein Vorbild, wir schätzen seine sportlichen Qualitäten und seine Erfahrung macht ihn sehr wertvoll für unseren Kader", so Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Am kommenden Spieltag treffen die Kärntner in einem Heimspiel auf den SK Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker).