Austria-Keeper Früchtl: "Fühle mich bereit für den nächsten Schritt"

Nach dem wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim WAC will die Wiener Austria auch im Heimspiel gegen die WSG Tirol wieder ein Zeichen setzen. Dabei baut man auch wieder auf einen starken Christian Früchtl, der in den vergangenen fünf Spielen dreimal die Null halten konnte und sich für den nächsten Karriereschritt bereit sieht.

Auf dem Weg zum Ziel, den Europacup doch noch über Umwege zu erreichen, hat die Wiener Austria am vergangenen Spieltag einen wichtigen Erfolg gefeiert. Durch den 1:0-Sieg beim Wolfsberger AC bauten die Veilchen ihren Vorsprung auf den schärfsten Konkurrenten um den Sieg in der Qualifikationsgruppe auf vier Zähler aus und brachten sich dem Play-off einen großen Schritt näher. "Das war sehr wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir hätten uns in den Spielen davor auch schon drei Punkte verdient gehabt. Jetzt wollen wir weiter siegen und den ersten Platz festigen. Dann schauen wir Richtung Play-offs", stellt Keeper Christian Früchtl auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel gegen die WSG Tirol klar.

Der Torhüter der Wiener blieb beim Auswärtserfolg in Kärnten bereits zum dritten Mal in den vergangenen fünf Partien ohne Gegentreffer und steht in 23 Ligaeinsätzen nun schon bei zwölf weißen Westen. Nur Salzburgs Alexander Schlager kann mit 14 Zu-Null-Spielen in 25 Einsätzen eine noch höhere Erfolgsquote aufweisen. "Es ist mein Anspruch, jedes Spiel zu null zu spielen" betont der ehemalige Bayern-München-Profi, der mittlerweile nun schon seit zwei Jahren das Gehäuse der Violetten am Verteilerkreis hütet.

Früchtl mit eigener Entwicklung zufrieden

Mit seiner Entwicklung dürfen sowohl Klub als auch Spieler zufrieden sein. Der ehemalige U-20-Nationalspieler Deutschlands traf mit seinem Wechsel in die österreichische Bundeshauptstadt die richtige Entscheidung in seiner noch jungen Karriere, hat sich einen klaren Stammplatz erkämpft und steht bereits bei 71 Pflichtspielen für die Austria, in denen er insgesamt 22-mal seinen Kasten sauber halten konnte. "Der Schritt hierher war sehr wichtig. Es war sehr wichtig, auf viele Spiele zu kommen, das ist für einen jungen Spieler und für einen Torhüter immer das entscheidendste. Ich spiele im zweiten Jahr auch viel konstanter", zeigt sich die Nummer Eins der Wiener mit seiner Entwicklung seit dem Wechsel nach Österreich zufrieden.

Sein Vertrag beim aktuellen Tabellensiebten läuft allerdings nur mehr bis 2025. Will die Austria noch finanziell von seinem Stammtorhüter profitieren, muss entweder ein Verkauf in diesem Sommer oder eine vorzeitige Vertragsverlängerung her. Früchtl gibt sich auf Nachfrage zu seiner Zukunft bedeckt, steht einem möglichen Abgang nach der aktuellen Saison aber offen gegenüber: "Man muss schauen, welche Angebote reinkommen. Wie ist das Angebot für mich und den Verein. Natürlich möchte ich den nächsten Schritt machen, aber das muss für alle Parteien passen. Das werden wir dann sehen. Ich fühle mich jedenfalls bereit, den nächsten Schritt zu machen."

Davor will der 24-jährige aus Bayern aber dafür sorgen, mit seinem aktuellen Team die Saison noch erfolgreich zu beenden. Beim kommenden Heimspiel gegen die WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die Veilchen die nächste Möglichkeit, ihren herausgearbeiteten Vorsprung zu wahren oder - bei einem Punktverlust des WAC beim Duell gegen Schlusslicht Austria Lustenau - diesen sogar noch auszubauen.

Dass mit Frans Krätzig, Manfred Fischer sowie Fisnik Asllani dabei drei wichtige Spieler in den Kader zurückkehren, sorgt für zusätzliche Motivation. Zudem ließ Austria-Coach Michael Wimmer mit einer weiteren positiven Meldung aufhorchen: Marko Raguz konnte erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. "Zwar noch eine ruhige Einheit, aber eine coole Geschichte, dass er mal wieder beim Team dabei war", so der 43-Jährige, der sichtlich darüber erfreut ist, langsam endlich wieder aus dem Vollen schöpfen zu können.