Austria hofft im Derby auf den großen Befreiungsschlag

Die Austria kann zwar vor dem Derby gegen Rapid mit einer sehr positiven Bilanz gegen den Stadtrivalen aufwarten, steht nach einem verpatzten Saisonstart aber schon früh in der Saison unter Druck. Cheftrainer Michael Wimmer hofft, dass im Schlagerspiel der Knoten endlich platzt.

"Der Cup-Sieg soll uns Kraft geben, damit am Sonntag der große Befreiungsschlag gelingt", hofft Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Rapid auf einen nachhaltig positiven Effekt vom ersten Pflichtspielerfolg nach zuvor sieben sieglosen Partien in Folge. Beim 4:0 gegen USV St. Anna konnte nicht nur die Offensive mit vier erzielten Toren Selbstbewusstsein tanken, sondern auch die Defensive endlich wieder die Null hinten halten. Doch mit den Grün-Weißen aus dem Westen Wien wartet ein deutlich anderes Kaliber auf die "Veilchen", welche sich auch im Ligabetrieb nach dem Erfolgserlebnis sehnen.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge und lediglich fünf gesammelten Punkten nach acht Spielen finden sich die Violetten nur auf Tabellenplatz zehn wieder und hinken den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Rapid hat zwar fünf Zähler mehr als der Erzrivale am Konto, kann mit dem Saisonstart aber auch nicht wirklich zufrieden sein und findet sich wie die Austria aktuell nur außerhalb der Top sechs wieder.

Für Cheftrainer Michael Wimmer ist klar, dass beide Teams unter Zugzwang stehen: "Wir sollten aber bei uns bleiben und auf uns schauen. Die Situation ist bei uns wie sie ist. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis und das ist wichtig. Das ganze Reden über was passieren könnte, bringt nichts. Wir brauchen ein gutes Spiel, ein wenig ein Spielglück und am Ende des Tages endlich einen Sieg, damit das Kräfte freisetzt und wir vernünftig weitermachen können." Zuversicht gibt, dass man zuletzt in den vergangenen elf Spielen gegen die Hütteldorfer unbesiegt blieb und drei der vergangenen vier Duelle gewinnen konnte.

Problem Gegentore

Sinnbildlich für die sportliche Krise der Austria ist aber die Tatsache, dass man trotz Führung immer wieder das Spiel durch vermeidbare Gegentreffer aus der Hand gibt. In den letzten drei Partien gegen Austria Klagenfurt, Hartberg und Altach erzielte man jeweils den ersten Treffer, holte am Ende aber nur einen von möglichen neun Punkten. "Mich beschäftigt es, dass wir ein Tor machen und dann etwas unkonzentriert werden, wodurch wir wieder zu seinem Gegentor neigen. Ich glaube einfach, dass uns hinten die Konsequenz fehlt. Das müssen wir hineinkriegen und auch einmal Glück haben, dass mal hinten nichts reingeht. Wir müssen mit Überzeugung konsequent verteidigen, denn wenn wir zu Null spielen, reicht es dann auch mal, nur ein Tor zu schießen."

Die Lösung für dieses Problem klingt aus dem Mund des Austria-Chefcoaches eigentlich recht simpel: "Der Schlüssel ist, aktiv zu bleiben und nicht nach einer Führung passiv zu werden und sich darauf auszuruhen. Egal ob das beim Spiel mit dem Ball oder gegen den Ball ist. Am Ende müssen wir mutig auftreten und mit Überzeugung Fußball spielen. Das ist das Wichtigste." Dem schließt sich auch der Sportdirektor an, der als ehemaliger Abwehrspieler wohl mit blutendem Herzen auf die vergangenen Auftritte geblickt hat: "Am Ende muss sich jeder Spieler damit auseinandersetzen, ob er alles gegeben hat. Das hat nicht nur etwas mit der letzten Reihe zu tun, sondern das geht schon einen Tick weiter vorne los."

Für Ortlechner ist der Fakt der vielen Gegentore - in der Liga haben nur Blau-Weiß Linz, WSG Tirol, Lustenau sowie Hartberg und der WAC mehr bekommen - "auch ein Kopfthema. Daran müssen wir hart arbeiten, um diese Kompaktheit auch endlich auf dem Spielfeld zu zeigen. Und nicht nur in Phasen, sondern idealerweise auch über 94 oder 95 Minuten." Das Derby könnte dahingehend auch für Coach Wimmer bereits zum Schlüsselspiel um seine Zukunft werden. Doch mit möglichen Szenarien bei einer Niederlage wollte sich der 43-Jährige nicht auseinandersetzen: "Jetzt geht es nicht um die Person Michael Wimmer, sondern darum, ein gutes Derby zu spielen. Das ist für die Fans und den Verein sehr wichtig und das zählt jetzt und sonst nichts."