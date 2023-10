Austria-Coach Wimmer: "Uns ist natürlich klar, dass wir jetzt schon eine Serie an Siegen brauchen"

Auch wenn man den Punkt im Wiener Derby gegen Rapid trotz Unterzahl wie einen Sieg feierte, benötigt die Wiener Austria nun auch wirklich drei Zähler, um sich im Rennen um die Meistergruppe zu halten. Mit dem ersten Heimsieg in der aktuellen Bundesliga-Saison soll dazu der erste Schritt getätigt werden.

Den Saisonverlauf hat man sich bei der Wiener Austria deutlich anders vorgestellt. Mit lediglich sechs Punkten finden sich die Violetten aus der Bundeshauptstadt nur auf dem zehnten Tabellenplatz wieder und haben zu Platz sechs bereits einen Abstand von sieben Zählern aufreißen lassen. Den "Veilchen" droht, nicht nur die erneute Qualifikation für das obere Playoff zu verpassen, sondern auch sportlich in Verzug zu geraten. In der Liga wartet man bereits seit dem zweiten Spieltag auf den nächsten Sieg und konnte in den vergangenen sieben Partien lediglich drei Punkte einfahren. "Im Fußball zählen nunmal die Ergebnisse und die sind aktuell nicht da. Jetzt gilt es, diese Ergebniskrise zu überwinden", stellt Cheftrainer Michael Wimmer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Blau-Weiß Linz klar.

Mit Blick auf die Tabelle und einer möglichen Teilnahme an der Meistergruppe ist ein Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Oberösterreich bereits Pflicht. "Uns ist natürlich klar, dass wir jetzt schon eine Serie an Siegen brauchen. Jetzt müssen wir aber erstmal den ersten Sieg einfahren, damit etwas von uns abfällt und wir Selbstvertrauen tanken können. Wir brauchen jetzt einen Lauf, den müssen wir uns erarbeiten und hoffen, dass er morgen beginnt. Das wäre sehr wichtig", betont Wimmer, der mit seiner Mannschaft nach dem bisher enttäuschenden Start in die aktuelle Saison dennoch den Glauben hat, "das Unmögliche möglich zu machen." Dass mit den gesperrten James Holland und Matthias Braunöder, die beide im Derby vorzeitig vom Platz gestellt wurden, ein zentrales Sechser-Duo im Mittelfeld fehlt, macht die kommende Aufgabe aber nicht leichter.

Schmerzhafte Ausfälle

"Wir haben mehrere Spieler, die diese Position spielen können", wiegelt Wimmer ab und meint: "Jetzt geht es darum, Alternativen zu finden. Da haben wir bereits Ideen und hoffen, dass die richtigen Spieler auf dem Platz stehen." Ob es dabei eine mutigere Variante mit Dominik Fitz oder eine defensivere mit einem Abwehrspieler wie Lucas Galvao oder Johannes Handl sein wird, wollte Wimmer noch nicht bestätigen. "Wir haben da ein paar Optionen. Da bin ich guter Dinge." Der 42-Jährige hofft ebenfalls, dass sein Team die positive Energie aus dem Derby konservieren kann, um den Fans den ersten Heimsieg in der noch jungen Bundesliga-Saison zu liefern: "Ich habe selten solche Fans gesehen, die trotz dieser Durststrecke immer dabei sind und ihre Unterstützung geben. Sie stehen immer hinter dem Verein und wollen, dass wir uns den Arsch aufreißen und nach vorne marschieren. Das wollen wir zeigen und endlich diesen Heimsieg einfahren. Das will der Verein, das wollen die Fans und das will ich."

Verzichten muss Wimmer beim Duell gegen die Linzer, die mittlerweile seit fünf Pflichtspielen nicht mehr zu biegen waren und vor zwei Wochen mit dem Auswärtssieg in Salzburg für eine handfeste Sensation sorgen konnten, aber auf seinen Kapitän Manfred Fischer. "Er konnte auch noch nicht mit der Mannschaft trainieren und ist definitiv kein Thema", bei Linksverteidiger Hakim Guenouche wird man erst kurzfristig entscheiden können, ob es für einen Platz im Kader reicht. Vor den Stahlstädtern gibt sich der Austria-Coach jedenfalls gewarnt: "Es ist spannend, wie sie das zurzeit machen. Sie sind jetzt gut in der Saison angekommen und ein Sieg gegen Salzburg kommt auch nicht von irgendwo her. Sie verteidigen sehr aggressiv, werden uns aber auch Räume bieten, die wir nutzen wollen."

Laut Wimmer geht es nun darum, "diese Energie wie im Derby auf den Platz zu bringen und so leidenschaftlichen und konsequent zu verteidigen, wie wir das zuletzt mit acht Feldspielern getan haben. Dann hoffen wir, dass wir den ersten Sieg einfahren." Sollte das allerdings nicht gelingen, könnte es für den Coach der Violetten so richtig ungemütlich werden.