Austria-Coach Wimmer: "Man hat gemerkt, dass in der ganzen Woche viel Druck drauf war"

Nach dem ersten Bundesligasieg seit dem zweiten Spieltag ist die Erleichterung bei Austria Wien groß.

Austria Wien kann nach dem zehnten Spieltag endlich den ersten Heimsieg dieser Bundesliga-Saison feiern. Überhaupt hatte die Hauptstädter nach einem verpatzten Start vor diesem Spieltag erst einen Dreier auf dem Konto, das war am zweiten Spieltag gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht Austria Lustenau. Beim Spiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz am Samstag setzte die Mannschaft von Michael Wimmer mit einem 4:0 aber ein Ausrufezeichen.

"Es war ein extrem wichtiges Spiel. Man hat gemerkt, dass in der ganzen Woche viel Druck drauf war. Unnötiger Druck, den wir uns selber machen", so ein sichtlich erleichterter Wimmer nach dem Spiel bei "Sky". Druck, der durch die magere Ausbeute von nur sechs Punkten aus neun Spielen und dem damit resultierenden zehnten Tabellenplatz entstand. Der Austria-Coach hatte aber nie Zweifel, dass seine Mannschaft der Situation nicht gewachsen sein könnte. "Die Jungs können Druck. Wir fokussieren uns nur auf den Sport, alles andere interessiert uns nicht. Ich habe am Montag beim Auslaufen schon eine richtig gute Energie in der Mannschaft gespürt, das hat sich dann im Training fortgesetzt. Die Jungs haben es gut auf den Platz bekommen."

Des Weiteren konnten sich Wimmer und seine Mannschaft immer auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Ein Banner der Austria-Anhänger endete mit der Aufschrift: Michi Wimmer, einer von uns", was auch dem 43-Jährigen nicht verborgen blieb. "Ich habe das Plakat erst nach dem Spiel gesehen und ich habe die Sprechchöre gehört. Das ist unnormal, dass sowas in so einer Situation passiert. Das freut mich tierisch. Das zeigt mir, dass die Fans sehen, dass ich alles für den Verein gebe. Es freut mich am meisten, dass die Fans einen Heimsieg bejubeln durften. Danke an die Fans."

Bedanken kann sich der Austria-Trainer aber auch bei Triplepacker Andreas Gruber. Der 28-Jährige erzielte gegen Blau-Weiß Linz seine Saisontore neun, zehn und elf, die Bundesliga führt er aktuell mit sieben Treffern an. "Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ohne die Mannschaft könnte ich keine Tore schießen. Ich fühle mich sehr wohl. Das Trainerteam gibt mir das Vertrauen und bringt immer Spaß mit. Das ist sehr wichtig, gerade wenn es nicht so gut läuft", erklärt Gruber seinen aktuellen Lauf und gibt auch schon den Takt für die kommenden Wochen vor: "Heute haben wir gezeigt, was wir eigentlich können. So muss es immer sein. Jetzt haben wir Länderspielpause, können regenerieren und dann wollen wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Für die Wiener Austria geht es nach der Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol (22. Oktober, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Die Mannschaft von Thomas Silberberger liegt mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Austria verbesserte sich mit dem Sieg gegen Blau-Weiß auf Platz neun.