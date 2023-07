Australien und Neuseeland starten erfolgreich

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr in zwei Ländern statt. Die Gastgeberinnen aus Australien und Neuseeland gewannen zu Beginn des Turniers ihr jeweiliges Spiel.

Sport-Turniere wie Weltmeisterschaften werden oft durch die Mannschaften des Gastgeber-Landes eröffnet. Weil die Fußball-WM der Frauen gerade in den Ländern Australien und Neuseeland stattfindet, waren bei der Eröffnung am Donnerstag gleich zwei Teams gefragt.

Beide Mannschaften legten dabei einen guten Start hin. Sowohl die Australierinnen gegen Irland als auch die Neuseeländerinnen gegen Norwegen gewannen ihr erstes Spiel mit jeweils 1:0. Der Jubel in den Stadien vor heimischem Publikum war groß. In den Spielorten Auckland und Sydney kamen dabei so viele Zuschauer wie noch nie in die Stadien.

Am Montag geht die WM auch für das deutsche Nationalteam los. Im Spiel gegen Marokko muss die Mannschaft jedoch vermutlich auf die Spielerinnen Martina Hegering und Lena Oberdorf verzichten. "Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Beide Spielerinnen sind verletzt. Trotzdem versprach die Trainerin: "Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen."