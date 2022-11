Australien-Held Leckie: "Eines der wichtigsten Tore, das ich je gemacht habe"

Mathew Leckie hat gegen Dänemark nicht nur sein erstes WM-Tor erzielt, sondern damit seine Mannschaft auch zum ersten Mal seit 16 Jahren ins WM-Achtelfinale geschossen. Nach dem Spiel kannte die Freude keine Grenzen - beim Team und in der Heimat.

Von Nachtruhe wollte in den Stunden nach diesem Spiel wohl niemand etwas wissen in "Down Under". Als am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr (Ortszeit in Katar) der Schlusspfiff ertönte und Australien den 1:0-Sieg über Dänemark feierte, war es in weiten Teilen des Landes bereits spät in der Nacht. Doch die Chance auf den Achtelfinaleinzug zu verpassen und artig schlafen zu gehen, das kam für viele Australier nicht in Frage.

Bilder vom Federation Square in Melbourne zeigen eine riesige Menschenansammlung, die gemeinsam ausgiebig den Sieg feierte - wohlgemerkt gegen 4 Uhr morgens (Ortszeit). Ihr gefeierter Held in dieser Nacht: Mathew Leckie. Der ehemalige Bundesliga-Profi (139 Spiele für Mönchengladbach, Ingolstadt und Hertha BSC) war es, der nach einer Stunde ein traumhaftes Solo vollendete und den Treffer des Abends erzielte. "Das ist eines der wichtigsten Tore, das ich je gemacht habe", so ein vor Stolz nur so sprudelnder Leckie, der gar nicht so recht wusste, wie es um ihn geschieht: "Es ist schwer, meine Emotionen zu beschreiben."

Erstes Achtelfinale seit 2006

Australische Fans feiern am Federation Square in Melbourne den Achtelfinal-Einzug ihres Teams. IMAGO/AAP

Verständlich, verhalf Leckies erstes WM-Tor seinem Heimatland zu nichts Geringerem als dem ersten Einzug in die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft seit langer Zeit - zuletzt gelang das den "Socceroos" 2006, als man im Achtelfinale denkbar knapp am späteren Weltmeister Italien scheiterte.

"Wir haben vier Jahre dafür gearbeitet. Ich bin so stolz auf die Jungs. Ich habe heute in ihren Augen gesehen, dass sie bereit sind für so ein Spiel", war auch Trainer Graham Arnold nach dem Spiel begeistert von seiner Mannschaft. Die zeigte gegen Dänemark eine starke Leistung, ließ gegen die zeitweise überlegenen Dänen keine gefährlichen Abschlüsse zu und ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz.

Irvine: "Wir wollen unseren Traum wahrmachen"

Die Reise der Mannen aus Australien ist deshalb nicht wie bei den letzten drei Teilnahmen bereits nach drei Spielen beendet - sie geht erst richtig los. Davon ist zumindest Jackson Irvine vom FC St. Pauli überzeugt, der erneut über 90 Minuten für das gemeinsame Ziel ackerte. "Wir wollen unseren Traum wahrmachen", so der 29-Jährige, der nachschob: "Wenn ich heimkomme, will ich in lauter glückliche Gesichter schauen."

Dort, in seiner Heimatstadt Melbourne, schienen sie bereits nach dem Achtelfinal-Einzug mehr als glücklich. Doch warum nicht träumen? "Ich bin so stolz. Jetzt geht es darum, sich auszuruhen. Schon bald kommt das nächste Spiel", richtete auch Leckie seinen Blick auf das Achtelfinale. Dort wartet nun der Sieger aus Gruppe C (Samstag, 20 Uhr) - aktuell haben noch Polen, Argentinien und Saudi-Arabien Chancen auf den Gruppensieg.