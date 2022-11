Australien gleich dreimal abgeblitzt: Volpato verweigert WM-Teilnahme

Italien hat sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Cristian Volpato hätte dennoch nach Katar fliegen können - der 18-Jährige lehnte jedoch ab.

Behauptet sich in dieser Saison immer mehr als Profi bei der Roma - und hofft auf eine Zukunft in der italienischen Nationalmannschaft: Cristian Volpato. IMAGO/LaPresse

Cristian Volpato hat den Durchbruch geschafft - und das unter keinem Geringeren als Trainer José Mourinho! Der gerade einmal 18-jährige offensive Mittelfeldspieler der AS Roma hat sich zuletzt auch infolge der kuriosen Elfmeterschuss-Verletzung von Paulo Dybala immer mehr ins Rampenlicht gespielt.

Zunächst war das hochveranlagte Talent Anfang September in der Europa League erstmals eingewechselt worden (1:2 bei Ludogorez Rasgrad) - es war sein Debüt in der ersten Mannschaft der Giallorossi. Es folgten die Startelfpremiere beim 2:1 in Helsinki und nur Tage später seine erste Serie-A-Berufung im Spiel bei Hellas Verona. Hier gelang Volpato direkt das späte und entscheidende 2:1 beim 3:1-Erfolg.

Nach einer Einwechslung beim knapp verlorenen römischen Derby (0:1) gab es an diesem Mittwoch direkt das nächste Highlight - die erste Startelfnominierung im italienischen Oberhaus beim Gastspiel in Sassuolo. Kurzum: Die vergangenen Wochen waren ereignisreich im noch jungen Fußballerleben von Volpato.

"Am Ende des Tages ist es seine Entscheidung"

Doch damit nicht genug! Der Jungspund hätte auch die Chance zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar gehabt. Denn der 2003 in der Nähe von Sydney in Camperdown geborene Sohn italienischer Eltern hatte von der australischen Nationalmannschaft - in Person von Trainer Graham Arnold - ein WM-Ticket angeboten bekommen. Dreimal hatte der Coach der Socceroos, wie er es "Fox Sports" inzwischen bestätigte, bei Volpato angerufen - Last-Minute-Gespräch inklusive.

"Ich habe ihm ziemlich klar gesagt, dass er im 26er-Kader dabei sein würde. Er wollte sich dann zum Nachdenken zurückziehen und mit seinem Umfeld beraten. Um herauszufinden, was das Beste für seine Karriere ist", so Arnold. Doch: "Letzte Nacht meldete er sich dann wieder und lehnte das Angebot, für Australien bei der Weltmeisterschaft zu spielen, ab. Am Ende des Tages ist es seine Entscheidung."

Bis circa 23 Uhr, also fast bis Mitternacht, hätte es der Nationaltrainer letztlich vergeblich beim Spieler probiert.

Mourinho hält große Stücke auf seinen Schützling

Volpato, der auch schon für die U-20-Auswahl Australiens gespielt hat und nach seinen ersten Vereinsstationen Sydney United 58,

Sydney FC und Western Sydney Wanderers im Jahr 2020 in den Nachwuchs der Roma gekommen war, sieht seine Zukunft offenbar eher in der Squadra Azzurra. Den italienischen Pass besitzt er. Doch mit seiner jetzigen Entscheidung gegen die Socceroos löste sich eben auch Volpatos schnelle WM-Chance auf - die nächste ergibt sich erst in vier Jahren wieder, wenn das Turnier in Nordamerika steigt.

Hat aktuell sichtlich Spaß mit seinem erst 18-jährige Australo-Italiener Cristian Volpato: José Mourinho. IMAGO/Independent Photo Agency

Und auch nur, falls der talentierte australo-italienische Mittelfeldmann nominiert werden sollte und sich die Azzurri überhaupt qualifizieren. Denn die derzeit von Roberto Mancini trainierten Italiener schafften es bereits zum zweiten Mal in Folge nicht, das WM-Ticket zu lösen - und das dieses Mal sogar als amtierender Europameister.

Dass es Volpato nach seinem steilen Aufstieg der letzten Wochen auch über Jahre hinaus weit bringen kann, daran zweifelt Australiens Nationaltrainer Arnold keinesfalls - auch sei der Coach nicht sauer wegen des ausgeschlagenen Angebots: "Cristian ist ein toller Junge. Er will diese schwere Entscheidung erst treffen, wenn es zwei Länder gibt, für die er (bei einer WM; Anm. d. Red.) auflaufen kann - also Australien und Italien. Das heißt also nicht, dass er am Ende nicht doch für Australien aufläuft."

Zunächst einmal wird sich Volpato also vollends auf die Giallorossi fokussieren - wo es in Mourinho seinen Förderer gibt. Für "The Special One" ist klar, wie er es zuletzt nach Volpatos erstem Tor und Vorlage in der Serie A gesagt sagte: "Cristian ist absolut ein Spieler mit der Qualität für die erste Mannschaft. Er ist jung, muss sicher noch viel lernen, hat aber schon das Level erreicht, auf das es hier ankommt." Aus Sicht Mourinhos vor allem dank "Talent, Kreativität und seinem Auge für das Tor".