Australien feiert Yengi und Bayerns Neuzugang - China zittert sich dramatisch weiter

In der WM-Qualifikation Asiens feierten Australien und Japan am Dienstag Kantersiege. In Perth begeisterten besonders zwei Stürmer - einer davon kickt ab Sommer beim FC Bayern München. China zitterte sich derweil dramatisch in die nächste Runde.

In seiner Qualifikationsgruppe B bleibt Japan das absolute Maß aller Dinge: Im sechsten Spiel fuhren die Samurai Blue ihren sechsten Sieg ein und stehen bereits bei 24:0 Toren. Verfolger Syrien kam in Hiroshima mit 0:5 unter die Räder. Nach Uedas Führungstor (13.) legte Freiburgs Doan schnell den zweiten Treffer der Gastgeber nach (19.).

Weil kurz darauf auch noch Krouma ein unglückliches Eigentor unterlief, war die Messe bereits nach 21 Minuten gelesen. Nach dem Seitenwechsel schraubten Soma per Elfmeter (73.) und Ex-Liverpooler Minamino auf Vorarbeit von Stuttgarts Ito (85.) das Ergebnis standesgemäß in die Höhe.

PSG-Profi Lee erlöst Südkorea

Einen 1:0-Arbeitssieg fuhr unterdessen Südkorea in seiner Gruppe C ein: Den goldenen Treffer beim Heimerfolg über China in Seoul markierte PSG-Profi Lee in der 61. Minute auf Vorarbeit von Kapitän Son.

Thailand hätte die Chinesen in der Folge sogar von Rang zwei verdrängen können, kam zu Hause aber trotz zweier später Tore "nur" zu einem 3:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Singapur. Sowohl Thailand als auch China standen damit bei acht Punkten und 9:9 Toren - doch die Chinesen hatten den direkten Vergleich für sich entschieden (Sieg und Remis). Ein dramatischer Schlussakt.

Palästina in Perth chancenlos

Genauso deutlich wie Japan machten es in Gruppe I die Socceroos: Sein Heimspiel gegen Verfolger Palästina gewann Australien in Perth hochverdient mit 5:0. Dabei spielte sich besonders Stürmer Yengi in die Herzen der Fans, weil der 25-jährige Stürmer vom FC Portsmouth bereits in seinem dritten Länderspiel hintereinander - diesmal sogar doppelt - traf (vier Tore in acht Einsätzen).

Yengi verwandelte bereits in Spielminute 5 einen Foulelfmeter zur Führung und legte kurz vor dem Seitenwechsel das vorentscheidende 3:0 nach (41.). Dazwischen hatte Taggart nach Doppelpass mit Boyle den zweiten Treffer herbeigeführt (26.). Beim 4:0 waren dann alle drei Spieler beteiligt: Auf Vorarbeit von Yengi und Taggart traf Boyle ins verwaiste Tor (53.).

Den 5:0-Endstand besorgte schließlich Bayern-Neuzugang Irankunda, bei seinem Heim-Debüt und erst zweiten Länderspiel überhaupt verwandelte der 18-Jährige als Joker einen Handelfmeter in der 87. Minute.