Sieg über den Gastgeber: Australien folgt Deutschland in die Zwischenrunde

Mitfavorit Australien hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien das Weiterkommen geschafft und die Hoffnungen von Co-Gastgeber Japan auf die Zwischenrunde beendet.

Der Olympia-Dritte um Routinier Patty Mills setzte sich vor 7374 Zuschauern am Dienstag in Okinawa klar mit 109:89 (57:35) gegen Japan durch und schloss die Gruppe E damit als Zweiter hinter Deutschland ab. Bester Werfer der Australier war NBA-Jungstar Josh Giddey mit 28 Punkten.

Sowohl Australien als auch Japan hatten zuvor gegen die Deutschen verloren und gegen Finnland gewonnen. Japan erlebte beim 98:88-Triumph über die Susijengi am vergangenen Sonntag gar eine Basketball-Sternstunde und träumte leise vom sensationellen Einzug in die nächste Runde.

Die wieder einmal völlig frenetische Fans in der ausverkauften Okinawa Arena sahen jedoch eine lange überlegene australische Mannschaft, für die Giddey und Xavier Cooks (22) glänzten. Japan hielt nach Kräften dagegen und hatte in Josh Hawkinson (33 Zähler) gar den besten Werfer des Spiels. NBA-Profi Yuta Watanabe legte 24 Punkte auf.

Damit sind bei der WM schon nach fünf Tagen alle Hoffnungen auf einen Coup der Gastgeber beendet. Japan tritt am Donnerstag und Samstag noch in den Spielen um die Plätze 17 bis 32 an. Deutschland und Australien spielen in der Zwischenrunde um Tickets für die Endrunde in Manila. Die Gegner werden höchstwahrscheinlich Ex-Europameister Slowenien mit Starspieler Luka Doncic sowie Georgien. Eine finale Entscheidung in der anderen Gruppe fällt erst am Mittwoch.