Australien nutzt den dritten Matchball: Frankreich scheidet nach Torwarttausch aus

Co-Gastgeber Australien hat Mitfavorit Frankreich im WM-Viertelfinale aus dem Turnier geworfen. Nach 120 torlosen Minuten siegten die Matildas in einem höchst dramatischen Elfmeterschießen mit 7:6 - dabei hatten Les Bleues extra die Torhüterin gewechselt.

Ein Tohuwabohu an Emotionen: der Moment, in dem sich das Elfmeterschießen entschied. Getty Images

Am Ende war es das Elfmeterschießen, das den Ausschlag über Wohl und Wehe gab. Ein höchst dramatischer Schlussakt eines Duells, das 120 Minuten lang hin und her gewogt hatte und selbst in seinen letzten Zügen noch in beide Richtungen hätte gehen können.

Es war Arnold, die australische Torhüterin, die den fünften Elfmeter der Französinnen pariert hatte und dann die große Chance hatte, ihr Land ins Halbfinale zu schießen - sie setzte den Ball allerdings an den rechten Pfosten und ließ damit auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung gehen.

Die Spannung erreichte nun ihren Gipfel, denn Arnold parierte gleich zwei Mal gegen Dali, ehe Hunt auch den zweiten Matchball für Australien liegen ließ. Letztendlich war es dann Becho, die den 19. Elfmeter verschoss, den Gastgeberinnen noch einen dritten Matchball servierte und wenig später nach Vines Schuss Gewissheit hatte: Frankreich ist ausgeschieden, Australien steht in der Vorschlussrunde - die Pointe einer Begegnung, die es wahrlich in sich hatte.

Diani gibt den ersten Schuss ab

Die Französinnen, die mit einem 4:0 über Marokko ins Viertelfinale vorgedrungen waren, hatten zunächst ein Übergewicht und gaben in Person von Diani den ersten Schuss ab (8.), allzu zwingend war es zunächst allerdings nicht, was Les Bleues unternahmen.

Australien, das im Achtelfinale mit 2:0 gegen Dänemark gewonnen hatte, tat sich zu Beginn schwer und kam erst Mitte der ersten Hälfte zu einer ersten Ecke - nach einer Lakrar-Chance (31.) waren die Gastgeberinnen aber gleich zwei Mal durch Fowler dem Führungstreffer nahe. Erst vergab die 20-Jährige, als sie aus sechs Metern das leere Tor vor sich hatte, weil sich de Almeida im letzten Moment auf der Linie in den Schuss warf (41.) - dann zögerte sie etwas zu lange mit dem Abschluss (45.).

Die beiden Fowler-Möglichkeiten waren die größten der ersten Hälfte - und nach dem Seitenwechsel knüpfte Australien nahtlos daran an. Wieder war es Fowler, die das französische Tor nach einem Fehlpass von Peyraud-Magnin ins Visier nahm - wieder traf sie nicht (50.). Frankreich war nun merklich angeschlagen und hätte sich über ein Gegentor längst nicht mehr beschweren dürfen, doch Raso scheiterte kurz nach Kerrs Einwechslung mit ihrem 22-Meter-Schuss an Peyraud-Magnin (56.), dann zielte Fowler bei ihrer Großchance zu mittig (60.).

Das Spiel dreht sich: Frankreich macht Druck

Die Matildas waren nun drauf und dran, nutzten die Druckphase jedoch nicht und wurden dann selbst mehr und mehr zurückgedrängt, je weiter die Partie voranschritt. Frankreich befreite sich aus der Umklammerung, suchte jetzt selbst seine Chance und schnürte Australien regelrecht ein, blieb im Abschluss aber glücklos.

So ging es in die Verlängerung, in der Frankreich dem Sieg näher war, doch nach einem Eigentor von Kennedy jubelten die Französinnen nur kurz, weil dem Treffer ein Foulspiel vorausgegangen war (100.). Später waren auch Becho (107.) und Le Sommer (120.+5) nicht erfolgreich, für die Matildas ließ Vine die beste australische Möglichkeit der Verlängerung liegen (105.). Im Elfmeterschießen stieg die 25-Jährige dann aber zur Heldin auf.