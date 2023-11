Hattrick des Ex-Darmstädters Maclaren: Australien startet torhungrig

Der Auftakt für Australien in der WM-Qualifikation glückte vollauf: Im ersten Spiel der 2. Runde führ die Mannschaft aus Down Under gegen Bangladesch einen 7:0-Kantersieg ein.

Der Einstieg in die 2. Runde der WM-Qualifikation in Asien war für die Australier ein Spaziergang. Die Mannschaft von Trainer Graham Arnold startete mit den beiden Zweitliga-Profis Metcalfe und Irvine vom FC St. Pauli und dem früheren Bundesligaspieler Borello (FCK, Düsseldorf, Freiburg, Dresden). Das erste Mal auf die Anzeigetafel schaffte es allerdings Defensivspieler Souttar, der Abwehrspieler von Leicester City brachte den Favoriten bereits in der 4. Minute in Führung.

Schon vor dem Seitenwechsel schraubte der WM-Achtelfinalist von 2022 (1:2 gegen den späteren Weltmeister Argentinien) das Ergebnis gegen eine überforderte Elf aus Bangladesch in die Höhe: Borello und ein Doppelpack von Stürmer Duke sorgten für einen standesgemäßen Halbzeitstand von 4:0.

Maclaren übertrumpft Duke

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb der zweifache Torschütze in der Kabine, dafür brachte Arnold den früheren Darmstädter Angreifer Maclaren - und dieser übertrumpfte die Quote seinen Stürmerkollegen sogar noch.

Mit einem Hattrick zwischen der 48. und 84. Minute besiegelte der 30-Jährige, der nun in seiner Geburtsstadt Melbourne auf Torejagd geht, im Alleingang den 7:0-Endstand. Einen achten Treffer hatte Luongo auf dem Fuß, doch ihm versagten in der Schlussminute vom Punkt die Nerven.

In der Gruppe I spielt Australien am nächsten Dienstag in Kuwait gegen die Auswahl Palästinas. Ein weiterer Gruppengegner ist die Nationalmannschaft des Libanon.