Australian Open um einen Tag verlängert

In der langen Geschichte der Australian Open wird es bei der nächsten Austragung ein Novum geben.

Die Australian Open 2024 werden erstmals an einem Sonntag beginnen. Durch die Ausdehnung des Wettkampfkalenders von bislang 14 auf dann 15 Tage sollen Nachtspiele, die zuletzt bei Grand-Slam-Turnieren immer wieder Anlass für Kritik der Tennisspieler waren, stärker vermieden werden. Das traditionell erste Grand-Slam-Turnier der Saison findet demnach vom 14. bis 28. Januar in Melbourne statt, teilten die Organisatoren am Montag mit.

"Wir haben auf das Feedback der Spieler und Fans gehört und freuen uns, eine Lösung zu präsentieren, um späte Entscheidungen zu minimieren und gleichzeitig einen fairen und gerechten Zeitplan auf den Stadionplätzen zu gewährleisten", sagte Craig Tiley, Turnierdirektor der Australian Open. Demnach werde die erste Runde an drei statt zwei Tagen ausgespielt.

Begründet wurde die Maßnahme damit, dass Datenanalysen eine immer längere Spieldauer von Matches ergeben hätten. Die Umstellung auf den Start am Sonntag soll den Druck bei der Ansetzung verringern.