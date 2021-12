Australian Open ohne die "Big Three"? Kyrgios befürchtet "Desaster"

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios fürchtet das Fernbleiben der Superstars Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal von den Australian Open.

Nick Kyrgios möchte die "Big Three" beim Grand Slam in seinem Heimatland Australien nicht missen. imago images/Shutterstock

Noch hat das Jahr 2022 nicht begonnen. Der Australier Kyrgios ahnt dennoch Böses. Denn die Australian Open in Melbourne - der erste Grand Slam des Jahres (17. bis 30. Januar) - könnten ohne die drei größten Tennisprofis der Neuzeit stattfinden.

"Es wäre ein absolutes Desaster für die Fans und alle, die Tennis genießen", bezieht der in der Hauptstadt Canberra geborene Kyrgios gegenüber der "Melbourne Age" klar Stellung. Zwar hätten so "die jüngeren Spieler die Chance, sich zu profilieren. Aber in der Gesamtbetrachtung muss man sagen, dass wir sie brauchen", fuhr der 26-Jährige fort.

Federer fehlt definitiv, Nadals Teilnahme ist fraglich

Doch kommt es tatsächlich zu einem "Down" in "Down Under"? Der Schweizer Federer kämpft sich derzeit nach der dritten Operation am rechten Knie in den vergangenen beiden Jahren zurück und wird definitiv fehlen. Nadal hingegen war nach einer hartnäckigen Fußverletzung zuletzt bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi zurückgekehrt. Bei seiner Heimkehr nach Spanien wurde er aber positiv auf das Coronavirus getestet - Ausgang offen.

Am ehesten teilnehmen wird Stand jetzt der Weltranglistenerste Djokovic. Der Serbe steht auf der Meldeliste des Majors in Melbourne, jedoch macht der Rekordsieger aus seinem Impfstatus weiter ein Geheimnis. Das Problem dabei: Bei den Australian Open dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler aufschlagen.

Djokovic sagt ATP Cup in Sydney ab - die Australian Open noch nicht

Seit Dienstag heißt es aus Djokovics Umfeld aber immerhin, dass die Dinge sich in Richtung einer Teilnahme entwickeln. Wobei er seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney, der am Samstag beginnt, laut Bekanntgabe der Organisatoren am Mittwoch endgültig abgesagt hat. Das serbische Team werde beim Mannschaftsturnier nun vom Weltranglisten-33. Dusan Lajovic angeführt, heißt es in der Mitteilung. Ob Djokovic wirklich an den Australian Open teilnehmen wird, bleibt offen.

Lesen Sie dazu auch: "Federer und Nadal: Was kommt noch von den zwei Legenden?"