Australian Open: Favoriten, TV, Stream, Preisgeld

Mit den Australian Open steht das erste große Tennis-Event im neuen Jahr 2023 vor der Tür. Wann geht's los? Wo werden die Spiele übertragen? Wer sind die Favoriten? Alle wichtigen Infos im Überblick.

Er hat in Melbourne im Grunde nichts zu verlieren: Alexander Zverev. AFP via Getty Images

Termine und Preisgeld

In Melbourne findet vom 16. bis zum 29. Januar das erste Major des Tennisjahres 2023 statt - es ist die 111. Ausgabe des "Happy Slam". Neben dem sportlichen Erfolg und großem Prestige geht es auch um sehr viel Geld. Bei den "AO 2023" wird nämlich ein Rekord-Preisgeld von umgerechnet rund 48,6 Millionen Euro verteilt. Die Gewinner erhalten mit 1,9 Millionen Euro zwar weniger als früher, allerdings wurden die Ausschüttungen bis zum Viertelfinale erhöht - die größten Erhöhungen gab es in den ersten Runden.

Wann und wo wird gespielt?

Gespielt wird auf 24 Hardcourt-Plätzen. Das größte Stadion ist die "Rod Laver Arena" mit einem Fassungsvermögen von 14.820 Sitzplätzen und einem ausfahrbaren Dach. Über ein Dach verfügen auch noch die "John Cain Arena" (10.000 Plätze) und die "Margaret Court Arena" (7500 Plätze). Melbourne ist Deutschland zehn Stunden voraus, ergo sind hierzulande Nachteulen gefragt, denn die Partien starten um 1 Uhr MEZ, die Night Session geht um 9 Uhr deutscher Zeit los.

Australian Open live in TV und Stream

Wie gewohnt, werden die Australien Open auch in diesem Jahr von "Eurosport" übertragen. Der Sender überträgt via frei empfangbaren "Eurosport 1" und dem kostenpflichtigen Sender "Eurosport 2" - als Experte kehrt Boris Becker nach seiner Haftentlassung zurück. Wer lieber streamt und ein DAZN-Abo besitzt, kann das Turnier ohne zusätzliche Kosten dort verfolgen, "discovery+" bietet ebenfalls einen Stream an.

Wer sind die Favoriten bei den Herren?

Bei den Herren ist Novak Djokovic, der im Vorjahr wegen seiner fehlenden Impfung gegen COVID-19 nicht teilnehmen durfte, zurück und strebt in Melbourne nach seinem zehnten Titel und seinem 21. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. Der Serbe zeigte sich zuletzt in guter Form, gewann das ATP Masters Finals in Turin und gewann auch Adelaide.

Am "Djoker", der seit 2018 kein Match in Melbourne mehr verloren hat, führt wohl kein Weg vorbei. Weitere Namen, auf die man in Abwesenheit des Weltranglistenersten Carlos Alcaraz achten sollte, sind zweifellos Titelverteidiger Rafael Nadal und Vorjahresfinalist Daniil Medvedev. Felix-Auger Aliassime ist eine Überraschung zuzutrauen.

Wer sind die Favoriten bei den Damen?

Bei den Frauen ist schon im Vorfeld klar, dass es eine neue Siegerin geben wird, denn Titelverteidigerin Ashleigh Barty hat ihre Karriere beendet. Seit Bartys Rücktritt dominiert die Polin Iga Swiatek die Damentour. Die 21-Jährige ist Favoritin - sollte sie an den Start gehen. Swiatek nämlich hatte zuletzt wegen Schulterproblemen die Generalprobe in Adelaide abgesagt und dann auch noch beim United Cup gegen Jessica Pegula (USA) eine ungewöhnlich deutliche 2:6, 2:6-Schlappe kassiert. Swiateks Form ist folglich unklar. Hinter der Polin sollte man Ons Jabeur (Tunesien), Aryna Sabalenka (Belarus) und womöglich auch die formstarke Weltranglistendritte Pegula auf der Rechnung haben.

Welche Stars sind nicht dabei?

Bei den Herren ist der Spanier Alcaraz der mit Sicherheit prominenteste Spieler, der in Melbourne fehlt. Bei den Damen zog die Japanerin Naomi Osaka zurück, auch die mittlerweile 42-jährige viermalige AO-Siegerin Venus Williams (2001, 2003, 2009 und 2010) musste verletzungsbedingt absagen. Serena Williams indes hat ihre Karriere im vergangenen Jahr beendet.

Deutsche Teilnehmer bei den Australian Open

Alexander Zverev ist zwar zurück im Tennis-Zirkus, allerdings verweist die deutsche Nummer 1 darauf, dass er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Für Zverev geht es in Melbourne primär darum, Spielpraxis zu erhalten und sich auf den beschwerlichen Weg zurück zu alter Stärke zu machen. Aufgrund seiner individuellen Klasse ist dem Hamburger aber auf jeden Fall der ein oder andere Coup zuzutrauen, zum großen Wurf dürfte es aber nicht reichen. Außerdem dabei sind Oscar Otte und Daniel Altmaier. Im Damenfeld hoffen in Abwesenheit der schwangeren Angelique Kerber Laura Siegemund, Jule Niemeier, Tamara Korpatsch und Tatjana Maria auf Erfolge.