Australian Open 2024: Termine, Übertragung, Preisgeld

Mit den Australian Open steht das erste große Tennis-Event im neuen Jahr 2024 vor der Tür. Wann geht's los? Wo werden die Spiele übertragen? Alle wichtigen Infos im Überblick.

Wann beginnen die Australian Open 2024?

In Melbourne findet vom 14. bis zum 28. Januar das erste Major des Tennisjahres 2024 statt - es ist die 112. Ausgabe des "Happy Slam". Erstmals überhaupt geht das Turnier damit 15 statt bisher nur 14 Tage und startet an einem Sonntag. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass einzelne Spiele mittlerweile immer länger dauern und zum Teil bis tief in die Nacht gehen. Der eine Tag mehr soll den Druck von den Fans und den Spielern nehmen. "Wir haben auf das Feedback von Spielern und Fans gehört und sind sehr glücklich darüber, eine Lösung anbieten zu können, die Spiele bis tief in die Nacht auf ein Minimum verringert und gleichzeitig einen fairen Zeitplan ermöglicht", so Craig Tiley, der Turnierdirektor der Australian Open. Durch den einen Tag mehr gibt es nun insgesamt 52 anstelle von 47 Sessions.

Der Spielplan der Australian Open im Überblick

Die Qualifikation für das Hauptfeld der Männer und Frauen beginnt am 08. Januar und läuft bis zum 11. Januar.



Erste Runde: 14.-16. Januar

Zweite Runde: 17. Januar

Achtelfinale: ab 20. Januar

Viertelfinale: ab 23. Januar

Habfinale: ab 25. Januar

Finale Frauen: 27. Januar

Finale Herren: 28. Januar

Wann und wo wird gespielt?

Gespielt wird auf 24 Hardcourt-Plätzen. Das größte Stadion ist die "Rod Laver Arena" mit einem Fassungsvermögen von 14.820 Sitzplätzen und einem ausfahrbaren Dach. Über ein Dach verfügen auch noch die "John Cain Arena" (10.000 Plätze) und die "Margaret Court Arena" (7500 Plätze). Melbourne ist Deutschland zehn Stunden voraus, ergo sind hierzulande Nachteulen gefragt, die Partien starten meist mitten in der Nacht MEZ und die Night Sessions zur besten Frühstückszeit.

Wer überträgt die Australian Open live im TV & Stream?

Wie gewohnt, werden die Australian Open auch in diesem Jahr von "Eurosport" übertragen. Der Sender überträgt via frei empfangbarem "Eurosport 1" und kostenpflichtigem "Eurosport 2". Wer lieber streamt und ein DAZN-Abo besitzt, kann das Turnier ohne zusätzliche Kosten dort über die integrierten Eurosport-Kanäle verfolgen. Auch über "AmazonPrime" gibt es die Möglichkeit, den "Eurosport Player" als Paket dazu zu buchen. Wer alle Partien der Australian Open live sehen können will, ist beim Streamingdienst "discovery+" richtig.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Neben dem sportlichen Erfolg und großem Prestige geht es wie immer auch um sehr viel Geld. Bei den "AO 2024" wird nämlich ein Rekord-Preisgeld von umgerechnet rund 53,1 Millionen Euro verteilt und damit 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, als ebenfalls ein neuer Rekord erzielt worden war. In jeder Runde ist das Preisgeld angestiegen, prozentual am meisten aber in der Qualifikation und der ersten Runde. Die Gewinner erhalten etwas mehr als 1,9 Millionen Euro und damit in etwa so viel Geld wie im vergangenen Jahr. Das Preisgeld bei den Australian Open hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Wer sind die Rekordsieger bei den Herren?

Bei den Herren strebt Novak Djokovic in Melbourne nach seinem 25. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. Zehn seiner bis dato 24 Grand Slams holte der Serbe dabei in Australien, nun soll Nummer elf für den Rekordhalter folgen.

Hinter ihm folgt Roger Federer mit sechs Titeln in Melbourne, Andre Agassi feierte immerhin noch vier Erfolge. Boris Becker konnte in Melbourne insgesamt zweimal triumphieren, 1991 und 1996.

Wer sind die Rekordsieger bei den Damen?

Bei den Damen konnte sich bislang am häufigsten Serena Williams durchsetzen, sie reckte in Melbourne insgesamt siebenmal den Pokal in die Höhe. Steffi Graf gewann die Australian Open ebenso wie die Australierinnen Margaret Court und Evonne Goolagong Cawley viermal. Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka geht auch in diesem Jahr wieder als Mitfavoritin an den Start.