Austragungsort steht fest: Klub-WM 2023 in Dschidda

Der Austragungsort für die Klub-WM 2023 steht fest. Das Turnier im Dezember wird im saudi-arabischen Dschidda stattfinden.

Das Turnier vom 12. bis 22. Dezember 2023 wird also in einer Hafenstadt stattfinden, sofern nichts mehr dazwischenkommt. Am Montag hatte der Weltverband eine Delegation in der Stadt am Roten Meer besucht.

Nach dem aktuellen Format werden sieben Teams inklusive des Champions-League-Gewinners Manchester City an der Klub-WM teilnehmen. Der Titelverteidiger des Wettbewerbs, Real Madrid, ist nicht mit von der Partie. Dafür aber beispielsweise Auckland City, die Siegermannschaft der OFC Champions League.

Saudi-Arabien rüstet auf - WM 2030 im Wüstenstaat möglich

Saudi-Arabien positioniert sich seit Jahren als Ausrichter großer Sportveranstaltungen. Seit diesem Jahr spielt der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo in der saudischen Liga, Top-Stürmer Karim Benzema und weitere international gefragte Akteure wie N’golo Kanté haben für die kommende Saison unterschrieben. Beide Franzosen werden übrigens in Dschidda für Al-Ittihad, das ebenfalls teilnimmt, auflaufen.

Das umstrittene Land - die Saudis stehen wie Nachbarland Katar wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik - bringt sich zudem für 2030 als WM-Gastgeber in Position. "Der Sport ist ein wichtiger Motor für Saudi-Arabiens fortschreitenden Umbruch im Rahmen des Plans Vision 2030, welches das Königreich als eines der am schnellsten wachsenden und für den Weltsport interessantesten Länder etabliert hat", sagte der Präsident des saudi-arabischen Fußballverbandes, Yasser Al Misehal, laut FIFA-Mitteilung.

