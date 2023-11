Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro: Real verlängert mit Camavinga

Real Madrid bastelt weiter mit Hochdruck an der Mannschaft der Zukunft. Am Dienstag wurde auch die Vertragsverlängerung mit "Allzweckwaffe" Eduardo Camavinga offiziell.

Die Kaderplaner bei Real Madrid haben es dieser Tage offensichtlich eilig. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Verträge der beiden Brasilianer Vinicius Junior (bis 2027) und Rodrygo (bis 2028) vorzeitig verlängert wurden, erhielt am Dienstag nun Eduardo Camavinga ein neues Arbeitspapier. Der ursprünglich noch bis 2027 laufende Kontrakt des französischen Nationalspielers wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2029 ausgedehnt. Die Ausstiegsklausel des Trios stieg nach Informationen der vereinsnahen "Marca" auf den stolzen, aber in Spanien nicht unüblichen Wert von einer Milliarde Euro.

Im Zuge der Verlängerung, die schon länger ausgehandelt sei und nun öffentlich gemacht wurde, soll auch das Gehalt Camavingas deutlicher angehoben worden sein. Der erst 20-jährige Franzose, der für den Golden Boy 2021 und 2022 sowie die Kopa-Trophäe 2022 und 2023 nominiert war, spielt aktuell seine dritte Saison im Trikot der Königlichen.

Schon jetzt lässt sich seine Titelsammlung sehen: Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister, europäischer Supercup-Sieger, spanischer Meister, spanischer Pokalsieger sowie spanischer Supercup-Sieger wurde er bereits je einmal. Insgesamt 114 Pflichtspieleinsätze hat der zwölfmalige französische A-Nationalspieler vorzuweisen, dabei erzielte Camavinga zwei Tore selbst und bereitete fünf weitere vor.

Positionsdilemma lässt Camavinga kalt

Trainer Carlo Ancelotti schätzt ihn auch, weil er sich seit seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel aus Rennes am 31. August 2021 als echte "Allzweckwaffe" entpuppt hat. Neben seiner eigentlichen Stammposition im zentralen Mittelfeld erwies sich Camavinga auch als hervorragender Linksverteidiger.

Eine Rolle, die ihm nicht wirklich zusagt. Das hatte er auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel gegen Union Berlin Mitte September deutlich gemacht: "Ich mag es eigentlich nicht, auf dieser Position zu spielen, aber es gibt Momente, wo man Sachen fürs Team machen muss." Vorteil war dabei natürlich, dass er "mehr gespielt und mehr Erfahrung gesammelt" habe. Und bis 2029 bleibt genug Zeit, um sich auch im Mittelfeld zu etablieren.