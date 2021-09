Aussprache nach Cadiz: Koeman bleibt vorerst im Amt

Fehlstart in der Champions League, dürftige Ergebnisse in La Liga - dennoch bleibt Trainer Ronald Koeman beim FC Barcelona vorerst im Amt.

Darf weiter coachen: Barça-Trainer Ronald Koeman. AFP via Getty Images

Ein 0:3 gegen die Bayern in der Königsklasse, magere Unentschieden gegen die andalusischen Hinterbänkler Granada und Cadiz - es könnte wahrlich besser laufen für Koeman und Barça. Nach der Nullnummer am Donnerstag in Cadiz, bei der sowohl Koeman (wegen Meckerns, 90.+6) als auch Frenkie de Jong (Ampelkarte, 65.) das Spielende nicht erlebten, nutzten der Trainer und Klubchef Joan Laporta die Rückreise vom Atlantik, um die Lage zu besprechen.

Mit dem Ergebnis: Der Niederländer bleibt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen UD Levante im Amt, Laporta sieht zunächst von drastischen Schritten ab. Zunächst.

Denn eins scheint klar: Nur ein zügiger Aufwärtstrend und Erfolgserlebnisse in den anstehenden Spielen - nach Levante geht es gegen Benfica (CL) und Meister Atletico (La Liga) - können Koeman im Amt halten.