Aussichtslose Lage in Straelen: Aufgeben ist für Heller "keine Option"

Angreifer Marcel Heller (36) spricht im kicker-Interview über seine Zeit in Darmstadt, Zukunftspläne - und die heikle Lage bei seinem SV Straelen.

Einst in der Bundesliga jetzt in der Regionalliga: Marcel Heller kämpft mit Straelen um den Klassenverbleib. IMAGO/Fotostand

In vier Wochen feiert Marcel Heller seinen 37. Geburtstag, doch an das Ende seiner Karriere verschwendet er keine Gedanken. Ganz im Gegenteil: Kampfeslustig strebt der Außenstürmer mit dem SV Straelen das Unmögliche an und will mit dem Regionalliga-Schlusslicht doch noch den Klassenverbleib schaffen. Im Interview mit dem kicker spricht er über die Gründe für das schwache erste Halbjahr, seine Verbundenheit zum SV Darmstadt 98, den verpassten Durchbruch bei Eintracht Frankfurt - und seine persönlichen Zukunftspläne.

Herr Heller, Sie blicken nun auf fast 20 Jahre im professionellen Fußball zurück, in denen Sie auf 123 Erst- und 131 Zweitliga-Spiele kamen. Wo hatten Sie Ihre schönste Zeit?

Das waren die Jahre in Darmstadt, als wir aus der 3. Liga in die Bundesliga durchmarschierten. Zwei Aufstiege nacheinander, danach noch den Klassenerhalt geschafft - das erlebt man nicht alle Tage. Das war mit Abstand der schönste Teil meiner Karriere. Und das ist eine Zeit, auf die ich immer wieder gerne zurückblicke. Insofern wird Darmstadt 98 auch immer ein Stück Heimat für mich bleiben.

Einstellung und Mentalität fehlen manchmal bei uns. Marcel Heller

Damit ist dann auch die Frage nach dem Herzensverein im Prinzip beantwortet, oder?

Natürlich. Da hatte ich meine längste, meine intensivste Zeit. Die anderen Stationen waren kürzer, auch wenn es da ebenfalls schöne Momente gab. Aber an diese Erlebnisse und Emotionen reicht keine andere Phase in meiner Karriere heran.

Warum hat der Durchbruch nicht schon bei Eintracht Frankfurt geklappt? Dort spielten Sie ja auch.

Ich war noch sehr jung, als ich zur Eintracht wechselte. Und im Gegensatz zu heute wurde damals viel stärker auf Erfahrung gebaut als auf junge Spieler. Zudem fiel ich mit einem sehr spät erkannten gebrochenen Rückenwirbel lange Zeit aus. Ich hatte ja in den ersten Monaten dank Trainer Friedhelm Funkel insgesamt zwölf Einsätze in Liga und Pokal. Und das als Spieler, der noch nie zuvor Bundesliga gespielt hatte. Ich glaube, wenn ich mich nicht verletzt hätte und somit fast ein Jahr ausgefallen wäre - dann wäre mir auch in Frankfurt der Durchbruch gelungen. So hat es dann etwas später in Darmstadt geklappt. Aber ich bedauere nichts, ich schaue gerne auf meine Karriere zurück.

Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Wo ist das Problem beim SV Straelen? Warum steht Ihr Verein trotz guter Fußballer abgeschlagen auf dem letzten Platz der Regionalliga West?

Fußballerisch ist sicher alles in Ordnung, aber ich denke, Einstellung und Mentalität fehlen manchmal bei uns. Ich bin überzeugt, dass aber genau dies in der Regionalliga sehr wichtig ist. In fast allen Spielen haben wir prima mitgehalten, waren ebenbürtig, hätten viele auch gewinnen können. Aber wenn man unten steht, fehlt auch ein wenig Spielglück - darüber hinaus mangelte es halt an Leidenschaft, Einstellung und Mentalität. Dieser unbedingte Wille, ein Tor zu erzielen, hat uns im ersten Halbjahr dieser Saison gefehlt.

Ich habe die Herausforderung angenommen und gebe dafür auch bis zur letzten Minute alles. Ich werde auch weiter versuchen, die Jungs mitzuziehen, durch meine Erfahrung, durch mein Alter. Ich hoffe, dass wir eine gute Vorbereitung haben und dann noch einmal alles herausholen, was möglich ist. Für mich ist Aufgeben gar keine Option.

Wie geht es denn mit Marcel Heller nach der Saison weiter?

Ich kann nur sagen: Ich bin immer noch topfit. Ich bin bei jeder Trainingseinheit, mache alles mit. Ich hatte seit zehn Jahren keine ernsthafte Verletzung. Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen, das ist meine Leidenschaft - und das möchte ich so lange wie möglich machen. Nach dieser Saison möchte ich gerne noch zwei Jahre spielen, denn Alter darf kein Ausschlusskriterium sein, sondern die Leistung muss zählen. Und die passt bei mir.