"Außerordentliche Maßnahme": Italienischer Verband hebt Lukaku-Sperre auf

Romelu Lukaku wird Inter Mailand im Halbfinal-Rückspiel des italienischen Pokals gegen Juventus Turin doch zur Verfügung stehen. Der Verbandspräsident höchstpersönlich hob die Sperre des Angreifers auf.

Wie der italienische Verband FIGC am Samstag bekanntgab, habe sich Präsident Gabriele Gravina zu dieser "außerordentlichen Maßnahme" entschieden. Lukaku wird damit beim Halbfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) spielberechtigt sein, obwohl er beim 1:1 im Hinspiel Anfang April die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Hintergrund der Begnadigung sind die Umstände, die zu Lukakus Platzverweis geführt hatten. Der belgische Stürmer war während der Partie von Juventus-Fans rassistisch beleidigt worden. Als er dann per Elfmeter in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand traf, hatte er in Richtung der Turiner Anhängerschaft gejubelt, was zu einer Rudelbildung führte, nach der insgesamt drei Spieler - inklusive Lukaku - vom Platz gestellt wurden.

Inter hatte in der Folge Einspruch gegen die Sperre eingelegt, der von der Berufungsinstanz des FIGC zurückgewiesen worden war. Der zunächst verhängte Zuschauer-Teilausschluss gegen Juventus aufgrund der Vorfälle war ebenfalls aufgehoben worden. Inter klagte daraufhin: "Es ist traurig, dass das Opfer zum einzigen Schuldigen geworden ist."

Gravina als höchste Instanz hob nun die Sperre gegen den Mittelstürmer auf, weil Lukaku "mehrfach schwerwiegenden, wiederholten und bedauerlichen Äußerungen von Hass und rassistischer Diskriminierung ausgesetzt war", hieß es in der Verbandsmitteilung. Damit könne formal nicht reglementarisches Verhalten rechtfertigt werden. Gravina begründete den Schritt zudem mit dem "Kampf gegen alle Formen von Rassismus".

Lukaku selbst freute sich über die Neuigkeiten. "Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung des FIGC-Präsidenten", wird der 29-Jährige auf der Inter-Homepage zitiert, "er hat eine große Sensitivität gezeigt. Ich glaube, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dies ist ein großartiges Zeichen für die Welt des Sports und darüber hinaus."