"Außergewöhnliche Reise": Frosinone kehrt in die Serie A zurück

Durch einen Sieg am Montagabend gegen Reggina hat Frosinone Calcio den Aufstieg in die Serie A vorzeitig perfekt gemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war die richtige Balance aus Erfahrung und Talent.

"Wir wissen, wo wir sind. Wir sind an einem schönen Ort und wir wollen es schaffen", hatte Fabio Grosso noch am Vorabend der Partie gegen Reggina kundgetan. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Trainer von Frosinone Calcio aber noch nicht, ob sein Team tatsächlich schon am Montag die Chance haben würde, vorzeitig in die Serie A zurückzukehren. Erst nach dem Remis vom drittplatzierten Bari gegen die AS Cittadella (1:1) am Montagmittag konnten die Giallazzurri den Aufstieg festzurren.

Durch das 3:1 gegen Reggina distanzierten sie Bari bei noch drei ausstehenden Spielen auf zehn Punkte und feierten im Anschluss nach vier Jahren in der Serie B den dritten Serie-A-Aufstieg der Vereinsgeschichte. "Wir haben viel Leidenschaft in eine sehr schwierige Meisterschaft gesteckt. Wir haben eine außergewöhnliche Reise hinter uns, und ich danke allen, die mit mir gearbeitet haben", erklärte Grosso, der seit März 2021 im Amt ist, anschließend.

Mulattieri und Turati als Sinnbild

Dass Frosinone ins italienische Oberhaus zurückkehren würde, hatte sich vor der Saison nicht angedeutet. Denn nach den verpassten Play-offs in der vorherigen Spielzeit - durch eine Niederlage (1:2) am letzten Spieltag gegen Pisa - verließen Leistungsträger wie Federico Gatti, den es zu Juventus zog, den Verein. Die Verantwortlichen fingen die Abgänge mit zahlreichen vielversprechenden Talenten und ein paar erfahrenen Akteuren auf.

Aufstiegslächeln von Trainer Fabio Grosso. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Sinnbildlich für die Youngster stehen Angreifer Samuele Mulattieri (12 Tore in der Meisterschaft) sowie Torwart Stefano Turati (nur 21 Gegentore, die wenigsten der Liga). Dazu gibt Fabio Lucioni, der vor der Saison aus Lecce kam und prompt zum Kapitän ernannt wurde, der Mannschaft mit seiner Erfahrung Sicherheit (zuvor bereits einmal mit Benevento und zweimal mit Lecce Meister in der Serie B geworden).

Klassenerholt in der Serie A wäre ein Novum

Besonders emotional war es am Montag für Präsident Maurizio Stirpe. Vor der Partie gedachte der Verein an Bruder Curzio Stirpe, der am 27. April verstorben war. Dementsprechend widmete Grosso den Erfolg unter anderem auch dem Präsidenten. "Wir haben ihm ein kleines Geschenk gemacht und ich sage, er hat es verdient", so der Weltmeister von 2006.

Ein weiteres Geschenk könnte der ehemalige Verteidiger seinem Präsidenten mit dem Klassenerhalt in der kommenden Spielzeit machen. Dies wäre übrigens ein Novum. Denn nach den beiden bisherigen Aufstiegen stieg Frosinone jeweils als Tabellen-19. wieder ab.