"Außergewöhnlich": Terzic freut vor allem Hallers drittes Tor

Sebastien Haller hat seine ersten Tore für den BVB geschossen, gleich drei in gut sieben Minuten. Nach der Partie sprach der Angreifer über den für ihn besonderen Moment.

"7:32 Minuten", twitterte der BVB kurz nach dem dritten Treffer von Sebastien Haller. Der Angreifer, bei dem im Sommer Hodenkrebs diagnostiziert worden war, machte sein zweites Spiel für Dortmund und traf beim 6:0 gegen Basel nach seiner Einwechslung direkt dreifach.

Zunächst verwandelte Haller einen Elfmeter, dann musste er nach einer Hereingabe von Julian Brandt nur den Fuß hinhalten, und schließlich lenkte er eine Ecke technisch höchst anspruchsvoll mit dem Außenrist in die Maschen. Das ganze dauerte nur gut sieben Minuten. Nach 30 Zeigerumdrehungen Einsatzzeit hatte der Angreifer dann Feierabend, er wird Stück für Stück an die Belastung herangeführt.

Haller freute sich nach der Partie, "Tore zu schießen, dem Team zu helfen, sich körperlich Tag für Tag besser zu fühlen. Heute lief es sehr gut, nicht nur für mich, sondern auch für das Team. Ich hoffe, dass ich dem Team weiter helfen kann." Auf dem Weg zurück arbeitet der Angreifer hart, es zahlt sich aus. "Jeden Tag trainiere ich Schritt für Schritt in Richtung volle Fitness", so der 28-Jährige.

Sein Elfmeter zum 4:0 war so etwas wie der Dosenöffner für den 29-Jährigen, fand auch Coach Edin Terzic: "Man hat gesehen, wie gut es ihm getan hat. Das führt dann häufig dazu, dass sich die Dinge leichter auf dem Platz anfühlen. Die Qualität, die er im gegnerischen Strafraum hat, hat man gesehen." Besonders freute sich der Trainer aber über den dritten Treffer Hallers. "Wir haben uns vorgenommen, an den Standards zu feilen. Wir haben da einen richtig guten Block gestellt, dass Sebastien sehr frei war für den Kontakt. Der Kontakt war dann außergewöhnlich."

Haller: "Es zeigt den Charakter des Teams"

In Summe war es ein runder Nachmittag für die Dortmunder, die sich alle mit Haller freuten. Was man unter anderem nach dem ersten Tor sah, als der Sommer-Neuzugang den Elfmeter schießen durfte und anschließend fast alle zum Torschützen kamen. "Es zeigt den Charakter des Teams. Es ist sehr wichtig, dass wir zusammenhalten. Alle wussten, dass es keine leichte Situation für mich war. Für einen Stürmer ist es dann wichtig, zurückzukommen und gleich Tore zu schießen, das wissen alle. Ich freue mich darüber und hoffe, dass ich mehr Tore schießen kann", so der von Ajax gekommene Angreifer.

Vor dem Restart der Bundesliga am 22. Januar (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Augsburg sind der BVB und Haller gerüstet. Und für wieviel Einsatzzeit reicht es? "Die Entscheidung liegt beim Coach. Er ist der Boss. Natürlich verfolgt auch die medizinische Abteilung meine Situation genau", so Haller, der ergänzte: "Für mich ist es wichtig, bereit zu sein."